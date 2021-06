Il nuovo scooter elettrico è Norauto

Da sempre attenta al rispetto dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni, Norauto, Gruppo leader in Europa per la vendita e l’installazione di accessori e ricambi per l’auto, ha recentemente ampliato il proprio business con soluzioni per promuovere la mobilità alternativa e sostenibile.

Nasce da qui il marchio Wayscral, brand interamente dedicato a monopattini, biciclette e scooter elettrici come lo scooter elettrico WAYSCRAL E-QUIP 45: dal design semplice ma allo stesso tempo accattivante, a un prezzo accessibile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, è una soluzione pratica e ideale per tutti, che permette di circolare in completa libertà senza limitazioni, contribuendo anche alla riduzione dell’impatto ambientale.

Dotato di batteria al litio LG con capacità di 60 V-20 Ah o 1200 Wh e garantisce un’autonomia di 40 km: situata sotto il sedile, è removibile e può essere portata in casa o in ufficio per la ricarica di circa 5 ore. Il motore elettrico Bosch 3-fasi all’interno del mozzo è brushless (senza spazzole) da 60 V con potenza di 1,5 kW e peso totale in ordine di marcia di 93 kg per offrire una maggiore affidabilità. Lo scooter monta inoltre un doppio cerchio da 12″ e disco anteriore e posteriore da 190 mm e il freno idraulico a disco anteriore/posteriore assicura un’efficace frenata in tutte le circostanze. Il sedile è lungo, adatto a tutte le altezze, consente a due persone di viaggiare comodamente e di guidare con il massimo comfort e presenta uno spazio per contenere un casco Jet o la seconda batteria per ottenere maggiore autonomia.

“Il lancio di questo nuovo prodotto rappresenta per noi una conferma del percorso verso la sostenibilità e la tutela dell’ambiente che abbiamo intrapreso da anni. Con i nostri Mobility Lab possiamo continuare a garantire una customer experience di alto livello anche nell’ambito della mobilità sostenibile e alternativa, perché tutti i nostri collaboratori seguono corsi di formazione specifici e dedicati e queste competenze ci permettono di posizionarci come punto di riferimento anche in questo nuovo ambito della mobilità che rappresenta il futuro”, dichiara Jean-Luc Dony, Amministratore Delegato di Norauto Italia.

Lo scooter elettrico Wayscral E-Quip 45 è disponibile presso i Centri Norauto e sul sito norauto.it al prezzo franco concessionario (non comprensivo di messa su strada e immatricolazione) di 1999,95 euro, pagabili a rate senza interessi o costi aggiuntivi.