Il tappo Naturity® re della tecnologia al SIMEI 2022

Naturity® è l’avanguardia tecnologica più prestigiosa, che consente di combattere il tricloroanisolo (la molecola responsabile del sentore di tappo) grazie a una combinazione ottimizzata di pressione, temperatura, vapore acqueo e tempo. Ad affermarlo, il Technology Innovation Award, unico premio assegnato per la categoria di riferimento, che verrà consegnato ad Amorim Cork Italia il giorno 15 novembre 2022 alle ore 11.30 presso la sala convegni dei Padiglione 2 al prossimo SIMEI, il Salone Internazionale delle macchine per enologia e imbottigliamento di Unione Italiana Vini (Uiv), in programma a Fiera Milano (Rho) dal 15 al 18 novembre 2022. Il Comitato dell’Innovation Challenge “Lucio Mastroberardino” Simei 2022 affida così alla leader nella produzione e vendita di tappi in sughero un importante premio di eccellenza per Naturity®, tecnologia che assicura l’eliminazione del TCA e di altri 150 composti volatili non strutturali dal sughero, i cosiddetti Off Flavours, a favore di una maggiore neutralità e omogeneità sensoriale.

Naturity®, avanguardia destinata ai tappi in sughero naturale monopezzo, rappresenta la più avanzata ed efficace tecnologia esistente in materia, traguardo prestigioso di un percorso di ricerca e sviluppo su cui Amorim Cork Italia investe da sempre. Nel dettaglio, permette l’estrazione di composti volatili tramite desorbimento termico mediante tecnologia esclusiva brevettata Amorim per la variazione di pressione. Al SIMEI l’azienda, da sempre attenta a offrire solo il meglio che la scienza propone, con il massimo rispetto per la Natura, si trova al Padiglione 2, Stand C09-D10, che per l’occasione della fiera si trasformerà in luogo di dialogo su un futuro positivo e possibile.

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola il 40% del mercato mondiale di questo comparto, e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta 22 filiali distribuite nei principali paesi produttori di vino dei cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2021 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 70 dipendenti e una forza commerciale composta da 35 agenti, nel 2021 ha registrato oltre 665.000.000 di tappi venduti per un fatturato di 70,5 milioni di euro. La crescita complessiva rispetto all’anno precedente è stata del +14,6% in volume e del +14,4% in valore La leadership di Amorim è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con oltre 14 iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim. Tra gli ultimi grandi traguardi raggiunti, infine, il compimento perfetto dell’economia circolare grazie alla linea SUBER, arredo di design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus del progetto ETICO (di Amorim stessa) e riciclati. Un’opera di sostenibilità divenuta anche culturale grazie alla Mostra “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero”, esposizione nata per valorizzare e testimoniare i valori che animano l’azienda.