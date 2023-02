Il vocabolario della Green Economy: parole e obiettivi

Green Economy è uno dei tanti termini di matrice inglese che hanno dato il via a un modello di sviluppo che mira proteggere la natura ma non solo: dietro questo ampio e sconfinato modo di vivere c’è molto altro, a partire dal benessere dell’uomo, inteso in senso sostanziale, e dell’ecosistema in generale. E in effetti, a pensarci bene, uomo e ambiente non sono poi due realtà così distinte: basta poco per farci capire quanto la natura possa metterci in ginocchio o, al contrario, regalarci valori inestimabili.

Trattandosi di un movimento relativamente giovane e già sostenuto dai governi e dalle comunità di tutto il mondo, la sua evoluzione è rapida e costante. Il termine Green Economy è chiaramente inglese e sono tante le altre parole che vanno a comporre il dizionario dell’economia verde. Il motivo è semplice: a coniare il termine e a fare da forza trainante sono soprattutto movimenti globalizzati. Obbligatoria quindi la lingua inglese, che può essere imparata facilmente grazie ai cors i online che offrono un’ampia selezione di tutor specializzati in diverse discipline linguistiche, incluse quelle green. Anche studiare online è green: meno emissioni, minore impronta di carbonio e più ambiente.

Dopotutto, chi vuole rimanere aggiornato deve essere al passo con i tempi e con la globalizzazione. Iniziative, idee, suggerimenti: tutto serve a fare “network,”, rete quindi, perché l’unione fa la forza. Per avere un effetto amplificato, l’unione deve però superare le barriere geografiche e linguistiche: il pianeta è uno e le sue sorti hanno effetti diretti e immediati su di noi, senza distinzioni di nessun tipo.

Concetti e parole quindi, che rappresentano nuovi obiettivi o rafforzano quelli già esistenti. Diamo un’occhiata quindi alle parole di origine inglese che sono parte fondamentale della Green Economy e che dovresti assolutamente conoscere.

Green Economy

Sei sicuro che il significato sia solo quello di economia verde? In realtà il nostro vocabolario di lingua italiana ci offre una definizione più ampia: la green economy è un modello di sviluppo che valuta le attività economiche in base agli effetti della loro crescita, anche dal punto di vista dell’impatto ambientale. Non tutto quello che sembra verde lo è: per stabilirlo è necessaria un’attenta analisi, che parte dalle componenti fino agli effetti finali.

Carbon Footprint

L’impronta di carbonio è un parametro che indica qual è la richiesta (e quindi il consumo) da parte di una determinata popolazione di risorse energetiche naturali. In altre parole si usa per calcolare le emissioni di gas serra, una delle cause che stanno rovinando il nostro pianeta, soprattutto dal punto di vista climatico. L’impronta di carbonio è relativa non solo alle attività dell’uomo ma anche ai prodotti che utilizziamo, in base al dispendio energetico necessario per produrlo.

Ecological Footprint

L’impronta ecologica è un altro indicatore che mira a stabilire la modalità con cui produrre delle risorse energetiche ma anche il modo in cui farle assorbire, prendendo come riferimento il fabbisogno di una determinata popolazione.

Organic

Organic è un cd false friend, ovvero una parola che sembra avere un determinato significato in base a come è scritta ma che in realtà vuol dire altro. Organic sta per biologico, che a propria volta indica un prodotto o un’attività che avviene nel rispetto della “bios”, ovvero della vita, quindi l’ambiente che ci circonda.

Fair Trade

un altro termine che troviamo spesso indicato sulle etichette dei prodotti che acquistiamo è quello di Fair Trade. Il termine si riferisce a una modalità di scambio equo, che non ha a che fare solo con la correttezza del prezzo: si tratta infatti di prodotti che vengono realizzati nel rispetto non solo dell’ambiente, ma anche delle condizioni lavorative e dei diritti di chi contribuisce alla realizzazione del prodotto stesso. Di conseguenza, quanto viene pagato è un costo giusto a prescindere.