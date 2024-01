Indra: l’azienda tecnologica più sostenibile

Indra è riuscita a ripetere il successo che l’ha portata ai vertici della classifica mondiale della sostenibilità e per il terzo anno consecutivo è stata classificata come l’azienda più sostenibile del settore tecnologico dei servizi IT nel Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World, dopo aver ottenuto il miglior punteggio complessivo di 87 punti su 100.

Indra è l’unica azienda del suo settore che è riuscita a rimanere per 18 anni consecutivi in questo indice di riferimento globale per la sostenibilità, al quale aspirano sempre più aziende in tutto il mondo e che viene rinnovato ogni anno, ogni volta con una complessità crescente e incorporando nuovi e più esigenti requisiti.

In quest’ultima edizione, Indra ha ottenuto il miglior punteggio del settore nei pilastri ambientale e sociale, e si è classificata al 99° percentile nella Corporate Governance, con il massimo punteggio (100 punti) nell’etica, nella strategia fiscale e nella gestione dell’innovazione, e un’ottima posizione nella sicurezza delle informazioni e nella cybersecurity (96° percentile), aree critiche per l’azienda.

Nel pilastro ambientale, Indra ha ottenuto il massimo punteggio possibile (100 punti) in strategia climatica, emissioni, economia circolare e uso delle risorse e dell’acqua. Per quanto riguarda il pilastro sociale, Indra ha ottenuto il punteggio più alto (100 punti) nelle procedure di lavoro e nella gestione delle relazioni con i clienti, che si avvicinano anche alle sue pratiche in materia di diritti umani, attrazione e mantenimento dei talenti, salute e sicurezza sul lavoro e tutela della privacy (99° percentile).

“Questi risultati straordinari sono il riconoscimento dell’impegno di Indra per l’eccellenza e il miglioramento continuo in ambito ESG e dello sforzo che stiamo facendo per rispondere, attraverso la tecnologia, alle sfide dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, per facilitare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e per generare un impatto positivo sulle persone e sul pianeta”, ha dichiarato Marc Murtra, Presidente di Indra.

Da parte sua, José Vicente de los Mozos, CEO di Indra, sottolinea che “la sostenibilità avrà senza dubbio un ruolo rilevante nella tabella di marcia di Indra per i prossimi anni, che stiamo definendo nel nostro piano strategico Leading the Future. Non solo vogliamo continuare a migliorare le prestazioni ESG per mantenere la nostra leadership, ma vogliamo anche essere l’alleato tecnologico per la sostenibilità dei nostri clienti”.

Oltre a essere inclusa nel DJSI, Indra fa parte da anni dell’indice FTSE4Good, ha un rating AA nell’indice MSCI-ESG e ha ottenuto la medaglia di platino da Ecovadis, il rating più alto assegnato da questa piattaforma specializzata nella valutazione della sostenibilità delle aziende, sempre più preso in considerazione dai clienti, che colloca Indra al 99° percentile, davanti ad altre aziende del suo settore.

Progressi significativi

In seguito all’ultima riorganizzazione, il Dipartimento di Sostenibilità di Indra è entrato a far parte del Comitato di Direzione dell’azienda, i cui membri sono incentivati a perseguire gli obiettivi ESG. Il 97% dei professionisti e il 100% dei fornitori sono stati formati in materia di etica e trasparenza e sono stati rafforzati i meccanismi di gestione del rischio ESG, in particolare con i fornitori. In termini di innovazione, nell’ultimo anno Indra ha dedicato più dell’8% del suo fatturato a R&S&I.

Per quanto riguarda gli obiettivi delle Nazioni Unite in materia di cambiamenti climatici, Indra è riuscita a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 26%, il che significa che è sulla buona strada per neutralizzare le emissioni delle proprie attività entro il 2040 e per essere Net Zero entro il 2050. L’azienda sta inoltre lavorando per ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti e renderli più sostenibili applicando l’eco-design. È riuscita a ridurre l’impronta di carbonio del suo radar di sorveglianza primario per la gestione del traffico aereo di 15 tonnellate di CO2 all’anno.

Indra è stata inoltre inserita dal Carbon Disclosure Project (CDP) tra le aziende leader nella lotta al cambiamento climatico, con il massimo punteggio possibile, “A List”, grazie ai numerosi esempi di soluzioni Indra con un impatto in aree quali la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica, la sicurezza e la tutela dell’ambiente.

Per quanto riguarda le persone, Indra ha ridotto il gap salariale del 3% e ha aumentato la percentuale di donne assunte con profili STEM; ha superato il milione di ore di formazione e ha promosso lo sviluppo dei professionisti per guidare la crescita interna e attrarre e trattenere i migliori talenti tecnologici. Grazie a questi e altri risultati, Indra è riconosciuta come Top Employer per l’offerta del miglior ambiente di lavoro e fa parte del Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), che riconosce le migliori pratiche a livello globale in termini di trasparenza, promozione della parità e della diversità.

Quasi 3.400 aziende di tutto il mondo hanno fatto domanda per entrare a far parte del DJSI World nel 2023, di cui meno di 380 sono entrate a far parte dell’indice. Nel caso del settore tecnologico dei servizi IT, solo 14 aziende fanno parte dell’indice e nel caso delle aziende spagnole, 15 fanno parte dell’indice DJSI World.