Irving Aaronson, innamorato del cinema

Il 10 maggio 1963 muore a Hollywood in California il compositore e direttore d’orchestra Irving Aaronson.

Gli inizi al piano per i film muti

Nato a New York il 7 dicembre 1895 inizia la sua attività nel 1911 suonando nei cinema l’accompagnamento musicale per i film muti. Successivamente entra a far par parte per qualche tempo del Versatile Sextette prima di formare una grande orchestra da ballo, la Irving Aaronson and his Commanders, molto popolare negli anni Venti. I Commanders suonano in teatro per le commedie musicali, oltre che nei night clubs e vari locali sia negli Stati Uniti che in Europa.

Il successo e la scelta di comporre per il cinema

L’orchestra, che ha uno dei punti di forza nella presenza scenica ottiene numerose scritture nella zona di Hollywood e nel 1928 suona per il musical “Paris” a Broadway; fece poi anche delle incisioni e delle trasmissioni radiofoniche. La Irving Aaronson and his Commanders raggiunge l’apice del successo nel 1933-34. Successivamente Aaronson preferisce lavorare come compositore e arrangiatore per la MGM a Hollywood. Tra i suoi successi in questo campo si sono nel 1951 The Loveliest Night of the Year per il film “Il grande Caruso” di Richard Thorpe e The Song Angels Sing per il film “Da quando sei mia” di Alexander Hall nel 1952.