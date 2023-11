J. Rosamond Johnson, compositore e attivista per i diritti civili

L’11 novembre 1954 a New York muore il compositore, cantante e pianista J. Rosamond Johnson, il cui vero nome è John Rosamond Johnson.

Lift Every Voice and Sing

Nato a Jacksonville, in Florida, l’11 agosto 1873, fratello minore del poeta e attivista James Weldon Johnson, J. Rosamond Johnson è famoso come il compositore dell’inno Lift Every Voice and Sing che venne eseguito, senza musica, per la prima volta dal vivo da cinquecento studenti afroamericani della Florida Baptist Academy di Jacksonville, una scuola dove veniva praticata la segregazione razziale.

La carriera e i successi

Dopo aver lavorato come insegnante di scuola pubblica nella sua città natale di Jacksonville si trasferisce a New York dove inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo insieme al fratello e al paroliere Bob Cole. Alla fertile vena creativa del trio si devono opere come “The Evolution of Ragtime” del 1903, “Shoo-Fly Regiment” del 1906 e “The Red Moon” del 1908. Tra i motivi più famosi ci sono Under the Bamboo Tree, Didn’t He Ramble, Congo Love song, Lazy Moon, My Mississippi Belle, The Red Moon e Roll Them Cotton Bales. Nel 1940 partecipò allo spettacolo “Cabin in The Sky”.