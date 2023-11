Brian Hyland, l’adolescente campione di vendite prima del beat

Il 12 novembre 1943 a Woodhaven, New York, nasce il cantante e qualche volta chitarrista Brian Hyland.

Itsy, bitsy, teenie, weenie, yellow polka dot bikini

Fin da piccolo Hyland inizia a cantare nel coro della chiesa del suo quartiere e a dodici anni forma il suo primo gruppo chiamato The Delphis. Nel 1950, quando ha soltanto diciassette anni ottiene un sorprendente quanto straordinario successo con la canzone Itsy, bitsy, teenie, weenie, yellow polka dot bikini. Bryan, fino all’esplodere del beat, riesce a mantenere viva la propria popolarità con canzoni come Four little geels, Ginny come lately, Let me belong to you e Sealed with a kiss.

La crisi e il ritorno

Travolto, come molti altri, dall’irrompere delle nuove tendenze musicali all’inizio degli anni Sessanta, ritorna al successo, sorprendentemente, nel 1966 con The joker went wild. Grazie anche alla collaborazione con Del Shannon riesce a ripetersi con Gypsy woman nel 1971. Nel 1975 la ripubblicazione di Sealed with a kiss entra nei primi dieci della classifica discografica in Inghilterra. Periodicamente torna alla ribalta sull’onda della nostalgia, come accade Nel 2009 quando pubblica con ottimi risultati Triple Threat, una trilogia di successi.