Jeanne Carroll, chitarra e voce blues

Il 15 gennaio 1931 a Ruleville, nel Mississippi, nasce la cantante e chitarrista Jeanne Carroll il cui nome completo è Albertha Jeanne Carroll.

Dal coro della chiesa al blues

Jeanne Carroll inizia a cantare a tre anni nel coro della chiesa del suo quartiere e a diciotto anni entra a far parte del Metropolitan Opera Guild Choir di Chicago. Durante gli anni Cinquanta collabora soprattutto con Memphis Slim e si esibisce con il pianista Earl Hines nei club di Chicago. Dopo essere apparsa in vari show televisivi e aver inciso qualche disco nel 1963 per la Bombay, inizia a girare per gli Stati Uniti con gli All Stars di Franz Jackson. Nel 1969 partecipa al Chicago Blues e negli anni Settanta va in tournée con gli Art Hodes Jazz Four e si esibisce con la Bessie, Billie & Bo Musical Revue.

La scoperta dell’Europa

A partire dagli anni Ottanta sceglie di vivere saltuariamente anche in Europa dove lavora con musicisti jazz e blues tedeschi, come il Basic Blues Trio di Ignaz Netzer, Wolfgang Bernreuther e Gerd Gorke . Negli anni Novanta si esibisce spesso con i Blues Mafia, una famosa bluesband tedesca composta dal bassista Roland Bergmann, dall’armonicista Gerd Gorke, dal pianista Burkhard Elger, dal chitarrista Rainer Achterhold, dal batterista Peter Samland e dal sassofonista Rüdiger Wilke. Jeanne muore il 9 agosto 2011, due giorni dopo aver subito un attacco di cuore mentre si esibisce con sua figlia Karen al festival Blues Oan Daa Stoazze a Hamme, in Belgio.