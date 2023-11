Joe Bushkin, un pianista con la passione per la tromba

Il 7 novembre 1916 nasce a New York il pianista e qualche volta trombettista Joseph Bushkin, più conosciuto come Joe Bushkin.

La prima scrittura da Irving Goodman

Joe studia il piano privatamente in giovane età e muove i primi passi come professionista in un gruppo diretto da Irving Goodman, fratello del più noto Benny. Grazie all’interessamento di quest’ultimo ottiene una scrittura nel 1932 al Roseland Ballroom di New York con l’orchestra di Frank LaMarr. Nel 1935 per qualche tempo si esibisce come pianista-intrattenitore al Famous Door e in quello stesso locale suona con un quintetto diretto da Bunny Berigan chiamato a sostituire il gruppo di Louis Prima. Nel 1936 suona con l’orchestra Eddie Condon-Joe Marsala e dopo un intermezzo con l’orchestra di bordo del piroscafo Empress of Britain diretta da Eddie Condon, si unisce nuovamente alla orchestra di Joe Marsala, nella quale alterna il piano alla tromba. Dal 1938 al 1939 suona nella grande orchestra di Bunny Berigan e successivamente fa parte dei Ragtimers di Muggsy Spanier. Nel 1940 entra nella big band di Tommy Dorsey lasciandola dopo due anni perché chiamato alle armi.

Un addio non definitivo

Nel periodo bellico è a capo di una orchestra militare a Douglas nell’Arizona e prende poi parte a uno spettacolo itinerante per i soldati in varie isole del Pacifico e in Giappone. Congedatosi dall’esercito nel 1946 riprende lavorò per le reti radiofoniche NBC e CBS, suona per breve tempo con Benny Goodman e nel 1947 se ne va in Sudamerica con un trio diretto da Bud Freeman prima di partecipare uno spettacolo di Broadway come musicista e attore. Dopo un breve periodo all’Embers di New York con un proprio quartetto dirige una grande orchestra al Paramount di New York e nel 1953 entra a far parte degli All Stars di Louis Armstrong. Al compimento del sessantesimo anno annuncia il suo sostanziale ritiro viene interrotto da un’offerta di Bing Crosby di fare un tour insieme nel 1976 e 1977. Bushkin appare anche nello speciale televisivo di Natale del 1975 di Crosby con Fred Astaire. Nel 1984 si esibisce in una serie di concerti all’hotel St. Regis di New York per celebrare i suoi 50 anni nel mondo dello spettacolo. Muore di polmonite il 3 novembre 2004.