Johnny Mathis: pop e tradizione

Il 30 settembre 1935 nasce a San Francisco in California Johnny Mathis, uno dei primi grandi interpreti neri di successo del pop americano.

Standard e melodia

Tipico esponente della generazione di interpreti pre-rock, Mathis, per oltre quarant’anni riuscì a mantenere la sua popolarità di cantante standard da ballata melodica, incurante dei mutamenti e delle mode. Quarto di sette fratelli, con un padre musicista di vaudeville, Johnny, dopo aver iniziato a cantare all’età di dieci anni, debutta con Helen Noga al Black Hawk Club di San Francisco.

Il successo con Ray Conniff

Nel 1956 arriva al successo con Wonderful wonderful accompagnato dall’orchestra di Ray Conniff. Ha interpretato moltissime canzoni divenute poi famose come, tra le altre, A certain smile, Someone, The best of everything, Misty, You are beautiful, My love for you, I’m stone in love with you, When a child is born e Gone gone gone. Ha poi pubblicato una lunga serie di album tra i quali la raccolta Greatest hits che, nel 1958, divenne uno dei dischi più venduti di quel periodo. In anni più recenti, Johnny Mathis, ormai lontano dal suo periodo d’oro, ma capace di improvvisi sprazzi di classe, non ha mai smesso di cantare per il suo pubblico.