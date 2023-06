Kent Carter, un contrabbasso per Steve Lacy

Il 12 giugno 1939 ad Hanover, nel New Hampshire, nasce il contrabbassista e compositore Kent Carter, figlio di Alan Carter, violinista, direttore d’orchestra e fondatore della Vermont Symphony Orchestra

Dal country al jazz

Kent inizia a suonare il piano e il violoncello. In seguito si interessa alla country music suonando in vari gruppi della sua città il violino, il banjo e la chitarra. Nel 1959 opta definitivamente per il contrabbasso. L’anno dopo viene ammesso alla Berklee School of Music dove ha modo di collaborare con il trombettista e leader Herb Pomeroy. Nello stesso periodo entra a far parte della sezione ritmica fissa di un club di Boston. Con lui ci sono anche il pianista Mike Nock e il batterista Alan Dawson. Ha così l’occasione di suonare con Booker Ervin, Phil Woods, Sonny Stitt, Jimmy Cleveland, Zoot Sims, Charlie Mariano e Lucky Thompson. Collabora poi con i gruppi di Hal Galper, Sam Rivers e Lowell Davidson. Con quest’ultimo resta per quasi tre anni, affiancato da Billy Elgart, Paul Motian e, una volta, da Milford Graves.

Ampia sonorità e un buon gioco solista

Alla metà degli anni Sessanta si trasferisce a New York, dove collabora con Gil Evans, Cecil Taylor, Bill Dixon e Carla Bley. Nel 1965 arriva per la prima volta in Europa con Paul Bley e Barry Altschul. Dopo aver deciso di restare nel Vecchio Continente collabora con Karl Berger, Jacques Thollot, François Tusques, Michael Smith, Don Cherry e, soprattutto, Steve Lacy di cui diviene uno dei partner migliori e più fedeli partenr. Eccellente strumentista influenzato da Alan Silva, Gary Peacock, Henry Grimes e Scott LaFaro è dotato di ampia sonorità e di un gioco solistico estremamente ricco, poderoso e interessante.