KilometroVerdeParma a Collodi con “Pinocchio pianta con noi”

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma ha raggiunto la cittadina toscana di Collodi, in provincia di Pistoia, per l’iniziativa di forestazione “Pinocchio pianta con noi” in collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Il Consorzio KilometroVerdeParma ha donato al Parco di Pinocchio le piante di gelso che sono state messe a dimora con il coinvolgimento di 150 alunni della Scuola primaria “Attilio Mussino” di Pescia. Gli alberi di gelso contribuiranno all’arricchimento del bosco esistente.

La scelta del luogo per l’attività di piantagione ha un valore simbolico legato alla celebre favola di Pinocchio, il burattino nato da un ciocco di albero. Pare poi che Collodi scrisse la fiaba proprio sotto la chioma di una quercia di 600 anni. Tutto ciò a testimonianza dell’importanza che gli alberi hanno sempre avuto nelle fiabe e nella realtà e oggi più che mai sono determinanti per la sopravvivenza degli ecosistemi e il benessere delle persone. È questo il messaggio che si vuole trasmettere ai bambini, che saranno gli adulti di domani, affinché siano formati al rispetto della natura e al valore degli alberi.

La cerimonia si è svolta alla presenza dell’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Pescia, Alina Coraci, che ha portato i saluti e il plauso all’iniziativa da parte dell’amministrazione comunale; del Presidente Pier Francesco Bernacchi e del Segretario Generale Davide Battistini della Fondazione Carlo Collodi, promotore della partnership tra il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma e la Fondazione.

I bambini della scuola primaria sono stati guidati nella piccola attività di piantagione dalla Responsabile e coordinatrice dell’evento Loredana Casoria di KilometroVerdeParma, insieme agli educatori ambientali della società Esperta, che hanno organizzato per i piccoli alunni una Outdoor Education & Playfull Experience sulla biodiversità del parco.

Il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, ha sottolineato l’importanza della cerimonia:

“Quest’anno si celebrano i 140 anni della favola di Pinocchio e tra tutte le iniziative che abbiamo curato per la ricorrenza, quella di oggi è una delle più importanti perché il parco costruito attorno a Pinocchio vanta una ricca varietà arborea. Siamo felici, inoltre, del lavoro svolto con KilometroVerdeParma insieme al quale oggi abbiamo scelto di piantare i gelsi. Questa specie ha un significato particolare perché la sede della Fondazione Collodi un tempo era una filanda di seta. Con l’occasione, tengo molto a esprimere la volontà di incrementare il più possibile la collaborazione con il Consorzio KilometroVerdeParma”.

Il Segretario Generale della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Davide Battistini, ha dichiarato:

“Abbiamo condiviso e accolto con entusiasmo questa iniziativa per il messaggio educativo che Pinocchio porta con sé in un giorno così importante per i bambini e per il pianeta, come la Giornata nazionale degli alberi. L’operazione di piantagione con il coinvolgimento di 150 bambini che hanno simbolicamente adottato gli alberi in un contesto così ricco di significato aggiunge al nostro lavoro un valore maggiore”.

Ha così commentato l’iniziativa la Presidente del Consorzio KilometroVerdeParma, Maria Paola Chiesi: “L’appuntamento con la Giornata nazionale degli alberi ha per noi un grande significato, in quanto strettamente legato alla mission di piantare alberi. Ormai da tre anni, infatti, il Consorzio KilometroVerdeParma porta avanti i progetti di riforestazione anche grazie alle collaborazioni fino ad oggi realizzate, tra cui quella con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi. L’iniziativa al Parco di Pinocchio riveste un importante valore educativo e ambientale proprio perché si è svolta nel segno di una fiaba che è metafora della capacità del bambino di crescere e diventare un adulto responsabile, in stretta sinergia con la natura. La giornata degli alberi, inoltre, è stata anche occasione per riflettere sull’importanza del verde nelle nostre città e del benessere che è in grado di generare”.