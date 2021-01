By

La concorrenza è un vantaggio per il cliente finale

L’era digitale e le massiccia diffusione di smartphone, tablet e pc consentono di essere facilmente raggiungibili senza limiti e vincoli spaziali e temporali.

I dispositivi succitati si rivelano essere estremamente utili sia in campo professionale che personale. Non è da sottovalutare quanto siano importanti per la comunicazione, soprattutto, quando incontrarsi di persona non è possibile.

Di pari passo allo sviluppo tecnologico, ed ai prodotti ad esso legato, sul mercato è cresciuto il numero di compagnie telefoniche che propongono svariate possibilità di risparmio.

Perché è importante la concorrenza?

Alcuni sostengono fermamente che la concorrenza sia l’anima pura ed il motore trainante del commercio e dell’economia.

A trarne, indubbiamente, vantaggio è il cliente finale, in quanto può scegliere la tariffa che meglio soddisfa le proprie esigenze tra innumerevoli proposte delle compagnie telefoniche.

Per il cliente è sicuramente un gran beneficio poter valutare e confrontare le offerte commerciali proposte ed offerte dalle compagnie telefoniche visionandole, direttamente, sul proprio pc o telefono cellulare.

In un particolare periodo storico come quello che stiamo vivendo, certamente, si cerca la qualità ed al contempo un risparmio dal punto di vista economico.

L’elevata concorrenza in tal settore consente di poter scegliere tra valide proposte e pacchetti, come le tariffe Ho, che mirano ad accontentare e soddisfare le esigenze del cliente ultimo.

Un mercato concorrenziale è l’unica forma in grado di garantire, senza particolari punti d’ombra, il massimo vantaggio al consumatore.

Naturalmente, si rende necessario prestare attenzione ai propri bisogni, valutare le proprie necessità e tener in considerazione l’eventuale tetto di spesa previsto.

Telefonia per casa e cellulare

Le offerte tra cui scegliere la tariffa più adatta per sé, ed i propri consumi, riguarda sia la linea fissa di casa che i cellulari.

Infatti, molto spesso quando si parla di proposta commerciale si pensa soltanto alla telefonia mobile.

Ed invece, a ben cercare, molte sono le proposte che offrono e garantiscono un risparmio economico legato alla linea fissa.

Se è vero che disporre di una connessione dati per la linea mobile è importante, lo è anche quando si deve scegliere la giusta tariffa per la casa. Soprattutto in questo periodo, ove la maggior parte del lavoro si svolge si modalità smart working, poter essere certi di usufruire di servizi di qualità ad un basso costo è sicuramente un beneficio.

Per quanto concerne la telefonia mobile, invece, nella scelta dell’operatore un ruolo molto importante è giocato dal numero di giga inclusi nell’offerta e la copertura rete garantita.

La quotidianità e contemporaneità, sempre frenetica e veloce, difficilmente accetta che vi siano problemi di linea.

Essere connessi e facilmente raggiungibili è, infatti, tra le priorità e necessità per un gran numero di gente.

I vantaggi della concorrenza

Un mercato aperto e fondato basato sulla concorrenza, a patto che sia leale, rappresenta indiscutibilmente un rilevante vantaggio per il consumatore finale.

La possibilità di poter leggere, conoscere ed informarsi in merito alle tariffe telefoniche non può che rappresentare un beneficio per il fruitore.

L’elevata concorrenza impone, in un certo senso, alle compagnie telefoniche di offrire la massima qualità senza richiedere un esoso costo mensile al cliente.

Considerato il libero mercato, e la circolazione e promozione di offerte varie e sempre aggiornate, a tutela del consumatore vi sono gli organi istituzionali preposti per garantire la massima trasparenza ed efficienza evitando, pertanto, eventuali truffe e disservizi.

Al centro di tutte le campagne promozionali ed informative vi è il consumatore con le sue esigenze.

In fin dei conti non vi sarebbe concorrenza, mercato e commercio se non ci fossero coloro che scelgono di affidarsi e fidarsi di un operatore telefonico.