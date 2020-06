La danza scultorea di Marina Moreno contro il Covid

La pratica artistica di Marina Moreno fonde il movimento, la danza e gli aspetti visivi del teatro e dell’arte dal vivo per incoraggiare una profonda esplorazione personale e un impegno condiviso per il cambiamento sociale. Il suo nuovo lavoro inviterà le persone a esplorare il movimento come un linguaggio universale che incarna le nostre esperienze, le aspirazioni e le credenze. Le sue installazioni partecipative cercheranno di mettere in luce la giustizia sociale usando il movimento per esplorare il modo in cui ci relazioniamo l’uno con l’altro e lo spazio fisico e mentale in cui abitiamo.

La ricerca della Moreno si è concentrata sempre più sull’uso di metodi partecipativi per sfidare le élite artistiche e sociali ed esaminare la giustizia sociale, negli ultimi anni è diventata profondamente insoddisfatta dalla cultura effimera delle arti partecipative nel Regno Unito. Durante la fase di ricerca si è orientata nel cercare esempi di organizzazioni artistiche che avevano ottenuto cambiamenti duraturi tra le comunità più svantaggiate. La sua ricerca, finanziata dall’Arts Council England, l’ha portata in Brasile nella rinomata Spectaculu School of Art and Technology.

È stata invitata da Wallace Cardia per incontrare l’artista fondatore e direttore della scuola Gringo Cardia a trascorrere del tempo con gli studenti. Ha anche avuto l’opportunità di partecipare all’apertura della scuola dove ha incontrato l’artista Vik Muniz.

La Moreno si è esibita davanti a migliaia di persone durante il Carnevale di Rio con la scuola Sossego di Samba. In Brasile ha esplorato come unire la sua passione combinando degli elementi visivi e teatrali della danza con il profondo impegno nell’affrontare l’ingiustizia attraverso la partecipazione egualitaria nelle arti.

La Moreno è rimasta molto colpita dall’approccio strategico a lungo termine della scuola per affrontare la povertà. La scuola seleziona i candidati più poveri ed entusiasti – come dice Cardia: “Abbiamo tutti del talento, dobbiamo solo trovare il nostro talento” – fornendo una sovvenzione che dia una sicurezza finanziaria allo studente e alla sua famiglia. “Gli studenti trascorrono quindi sei mesi a esplorare l’arte come un modo di vedere il mondo in modo diverso” e sei mesi concentrandosi fortemente sulle abilità delle tecniche pratiche. La scuola offre anche supporto a lungo termine ai loro ex studenti, aiutandoli a ottenere e a mantenere un lavoro nel settore. Questa esperienza l’ha ispirata a sviluppare il nuovo Marina Moreno Arts Lab, a stabilire relazioni a lungo termine con artisti e gruppi come il Diverse Artists Network di Bristol e a trovare nuovi modi per riunire artisti e pubblico per creare nuove opere per un pubblico internazionale.

Per la Moreno “Esibirsi alla parata del Carnevale con la scuola di Samba è stata un’esperienza surreale. Ha visto come il Carnevale porti un nuovo respiro di uguaglianza e umanità in una società profondamente classista e razzista”. Sentiva una connessione totale. “Era come se ci fossero legami invisibili tra pubblico e artisti. Tutti condividevano un linguaggio comune di danza, arte, scultura, costumi per produrre grandi installazioni in movimento. L’energia sessuale che ha prevalso ha dato espressioni a tutti i sessi e l’identità, consentendo sia una gioia di vivere che un riconoscimento delle differenze ”. L’essenza del carnevale è proprio questa sensazione di unione di espressione delle differenze attraverso le comunità che condividiamo ed è tornata determinata a portare questa più profonda sensazione di connettività nel suo nuovo lavoro.

“Il ritorno nel Regno Unito e il blocco dovuto al Covid-19 hanno presentato una serie completamente nuova di sfide che all’inizio sembravano in contrasto con le sue esperienze tra la folla in Brasile.” Tuttavia, la Moreno, come molte persone, riconosce sia fondamentale condividere questo momento difficile e come abbia cambiato la nostra prospettiva individuale e ci abbia uniti tutti.

Ritiene che sia il ruolo dell’artista a uscire da questa crisi ed è lieta di lavorare con il noto curatore Camilla Boemio, per trasformare questa visione in realtà.

Ora sta lavorando a una serie di nuove componenti coreografiche di danze scultoree che saranno presentate sia online che nello spazio fisico in modo che i movimenti disconnessi di persone e artisti diversi si collegheranno insieme per esprimere sentimenti e identità interiori.

Background information

Marina Moreno is an international exhibited interdisciplinary artist that has worked as director, producer, curator. She produces innovative and experimental art work that has direct interaction with the audience. through different media such as Installation, Live Art, Video, Sculpture, Photography, Film, Dance and Visual Theatre.

Marina is a Tate Liverpool Tate Exchange Associate and member of the Tate Exchange Research Centre Steering Group. Marina was invited to take part in the Collaborative Arts Partnership Programme (CAPP), a four year Creative Europe funded programme supporting artist development in socially engaged collaborative practice, led by Create Ireland with nine participating arts organisations in six countries across Europe’

She has been the recipient of several grants and commissions from different cultural organisations.

In 2019 she received an Arts Council England award to travel to Rome and Rio-De-Janeiro to develop her practice alongside world leading practitioners. A further award in 2020 enabled her to establish the Marina Moreno Arts Lab, to extend her network of collaborators and and develop new work for an international audience.

She exhibited at the 57th Venice Biennale in the group show “Personal Structures” (2017), Tate Liverpool, South Bank Centre, Yan Huang Museum Beijing, Arnolfini Bristol, Watershed Bristol, Glasgow Film festival, Yokohama Design LabsJapan; Expressive Arts Institute San Diego, Palazzo delle Prigioni Venice, Kulter gallery Amsterdam, Galérie Mekki Mghara Tetouan Morocco, Cap Spartel Tangiers Morocco, Pan African creations Bilbao, Blue Coat Liverpool.

Marina has developed a wide range of projects including the Venice Vending Machine – a large scale collaborative project with art work from over 700 artists that has been presented in nine cities around the world including three Venice Biennali, Beijing and Hamburg.

Camilla Boemio is an art writer, curator, and university consultant whose practice deals with investigating the politics of participation in curatorial practices, the intersection of culture and contemporary aesthetics. She earned her Ph.D at UNIMC, Italy (2001). She is member of AICA (International Association of Arts Critics).

Spectaculu is a not-for-profit school based in the Port area of Rio de Janeiro since 1999. The organisation offers professional training in the areas of entertainment, art, technology and the creative industries for underprivileged young people (17-21 year old) from the state school system who are residents of socially vulnerable and economically under-developed neighbourhoods of the Greater Metropolitan district of Rio de Janeiro.

Diverse Artists Network are a Bristol (UK) based organisation that engage with artists, arts organisations and policy makers to influence and raise the profile of under-represented groups by developing opportunities to connect, collaborate engage and empower.

The Marina Moreno Arts Lab is an Arts Council England funded project to produce new experimental, interdisciplinary art work that enables local people and artists to collaborate on projects and exhibitions at local, national and international level. We will adopt new creative methodologies to bring together audiences, participants and artists to engage with universal themes of power, justice, freedom and oppression, with each individual’s unique contribution helping shape a collaborative vision.