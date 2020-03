Lee, il fratellino batterista di Lester Young

Il 7 marzo 1917 nasce a New Orleans, in Louisiana il batterista Lee Young. Fratello minore del più celebre Lester si chiama in realtà Leonidas Raymond Young.

Gli inizi al sax

Fin da piccolo si dedica allo studio di vari strumenti, dal trombone al sax soprano e alto. Forma poi un trio di sassofoni con la sorella Irma e il fratello e partecipa a spettacoli di vaudeville organizzati dalla sua famiglia. Passa poi alla batteria ed esordisce come professionista a Los Angeles nel 1934, suonando con il trombettista Mutt Carey. Dal 1935 al 1936 suona nell’orchestra di Buck Clayton e successivamente con quelle di Eddie Barefield, Eddie Mallory e Fats Waller. Con quest’ultimo, nel dicembre 1937, partecipa alla prima seduta in sala di registrazione della sua carriera. Ottiene poi poi da George Stoll un impiego fisso presso gli studi della Paramount e per un lungo periodo si dedica alle musiche cinema, lavorando anche per la Metro e altri studi. Suona poi nell’orchestra di Les Hite e, tra la fine del 1940 e l’inizio del 1941, è in tournée per qualche mese con Lionel Hampton.

Grandi collaborazioni e qualche apparizione sullo schermo

Nel novembre 1941 suona brevemente con Nat “King” Cole e l’anno dopo in sestetto con il fratello Lester. Tra il 1944 al 1948 l’impegno fisso con l’orchestra della Columbia Pictures non gli impedisce di trovare il tempo per brevi esibizioni e incisioni come le memorabili le sedute con il Jazz At The Philharmonic, al fianco di Dizzy Gillespie, Charlie Parker, il fratello Lester, Charlie Ventura, Willie Smith, Howard McGhee, Al Killian, Mel Powell, Arnold Ross, Billy Hadnott, J.J. Johnson, Illinois Jacquet, Jack McVea, Nat Cole, Les Paul e Johnny Miller. In seguito Young lavora soprattutto come free-lance almeno fino al giugno 1953, quando Nat King Cole gli offre di nuovo di suonare nel suo gruppo. Young rimane con lui fino al 1962. Molte sono anche le sue apparizioni nel cinema, dal doppiaggio della batteria di Mickey Rooney in “Musica indiavolata” di Busby Berkeley, a un’apparizione al fianco di Hazel Scott in “Il signore in marsina” di Vincente Minnelli alla presenza in “La ragazza della domenica” di Robert Z. Leonard. Batterista d’impronta swing Young era molto apprezzato per precisione e gusto ma soprattutto per la sensibilità con la quale sorreggeva i solisti. Muore il 31 luglio 2008