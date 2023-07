Leon Prima, trombettista e gestore di night-club

Il 28 luglio 1907 a New Orleans, in Louisiana, nasce il trombettista Leon Prima.

La prima scrittura con Kelly

Fratello maggiore del trombettista Louis Prima diventa celebre nella sua città natale prima come musicista e successivamente come impresario di night-club. Leon ottiene il suo primo importante ingaggio nel 1925 a Sylvan Beach, in Texas, in seno alla formazione di Peck Kelly della quale facenno parte Jack Teagarden, Leon Rappolo e Pee Wee Russell. Rientrato a New Orleans verso la fine degli anni Venti costituisce assieme a Sharkey Bonano la Prima-Sharkey Orchestra, comprendente Charlie Hartman, Irving Fazola, Freddie Loyacano e Frank Pinero, con la quale si esibisce regolarmente al Little Club.

Dalla musica ai night

Con Bonano dà poi vita ai Melody Masters, un’orchestra da ballo di cui fanno parte Charlie Cordilla, Leo Adde, Chink Martin e Joe e Freddie Loyacano, che diventa famosa soprattutto per le sue esibizioni sul piroscafo Greater New Orleans. Tra il 1940 e il 1946 suona con l’orchestra del fratello Louis Prima prima di costituire una sua orchestra molto popolare tra i frequentatori dei cabaret di Bourbon Street, che terrà in vita per molti anni consecutivi e con la quale ha registrato nel 1954 alcuni dischi per la Southland nei quali rivela molte assonanze stilistiche con il fratello e, fatte le debite proporzioni, con Louis Armstrong che aveva sempre rappresentato un preciso modello stilistico per entrambi. Nella seconda metà degli anni Cinquanta abbandona la carriera musicale per fare a tempo pieno l’impresario e il gestore di night club. Muore il 15 agosto 1985.