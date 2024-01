Linfa Eat Different: primo ristorante completamente vegetale

Linfa Eat Different, concept restaurant responsabile in Via Bergognone 24 a Milano è il luogo ideale per passare una serata speciale, condividendo prelibatezze vegetali e 100% gluten free.

I menu stagionali sono composti da piatti ricercati con materie prime provenienti da agricoltura biologica e locali e la stessa location nel cuore del Design District milanese è un inno alla sostenibilità: dagli arredi interni rigorosamente Made in Italy e frutto dell’economia circolare, alle piante che adornano le varie stanze che accolgono gli ospiti durante la giornata.

Linfa, con le sue tre anime ben precise e sviluppate: ristorazione, sushi bar, pizzeria, si conferma la scelta ideale per chiunque voglia regalare e regalarsi un’esperienza culinaria crueltyfree senza rinunciare alla bontà degli ingredienti e soprattutto senza deludere le aspettative di coloro che sono ancora scettici nei confronti della cucina plant based.

Basta accedere alla sezione “Fai un regalo” per scegliere come contribuire alla sorpresa pensata per una persona speciale.

Le alternative, infatti, sono due: contribuire al pranzo o alla cena scegliendo un importo a piacere, oppure, optare per l’acquisto di un percorso di degustazione con o senza abbinamento dei vini.

L’experience Degustazione d’Autore proposta da Linfa Eat Different è unica nel suo genere: i piatti sono totalmente tailor made, creati su misura per ogni commensale, tenendo conto di gusti e preferenze di ognuno e partendo da eventuali segnalazioni di intolleranze o allergie.

Questa scelta permette agli ospiti di vivere un’esperienza culinaria personalizzata su ogni singolo dettaglio.

Tutto ciò che riguarda Linfa Eat Different è il risultato di anni di studio e ricerca da parte di Edoardo Valsecchi, giovane imprenditore che nel 2020 ha deciso di tornare in Italia e proporre a Milano un’idea di ristorazione differente e che l’ha portato in poco tempo a raggiungere un traguardo senza precedenti: diventare il primo ristorante in Italia ad essere sia vegetale che 100% gluten free.