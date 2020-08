L’inizio della fine dei Beatles

Il 27 agosto 1968 i Beatles sono in India. Una nuova aria mistica sembra legarli. I quattro dopo aver alla conferenza dello yogi Maharishi Mahesh all’hotel Hilton di Londra sono stati invitati a partecipare a un suo seminario di meditazione all’università di Bangor.

È morto Brian!

In quel 27 agosto i Beatles ricevono la notizia che Brian Epstein, l’uomo che li guidati fin dall’inizio della loro carriera, è stato trovato morto per overdose nel suo appartamento di Londra. Più tardi John avrebbe detto. «La morte di Brian ci sconvolse. Fu Paul allora che prese il controllo sembrava che ci portasse per mano. Ma dove? Pareva solo un girotondo. Fu allora che cominciò la nostra disintegrazione, e non dopo!».

Le prime scelte del dopo Epstein

In poco tempo viene fondata la struttura commerciale della “Apple”, un’organizzazione voluta da Paul che avrebbe dovuto occuparsi della produzione in ogni campo artistico e della gestione di diversi settori merceologici collegati all’immagine dei Beatles. Il nome è ispirato a un quadro di Magritte e la sede viene stabilita in un palazzo del XVIII secolo in un angolo di Baker Street a Londra. Tuttavia la prima mossa del “dopo Epstein” venne giudicata, prima che un errore commerciale, un errore artistico. Magical mistery tour, una canzone originariamente scritta per l’album Sgt. Pepper, viene dilatata fino a diventare un nuovo album e la base di un film. Sarà un fiasco.