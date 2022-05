Lovesick Duo: ‘Our highest peak’ per riscoprire il rapporto con la Natura

E’ disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali ‘Our Highest Peak’ il nuovo singolo dei Lovesick Duo, che sarà anche colonna sonora per le attività del Baradello Wild Park, un magnifico parco avventura dove si trovano giochi in quota sugli alberi e spazi relax per bambini e famiglie, situato in Aprica a cavallo dell’omonimo passo, tra la Val Camonica e la Valtellina, sulle alle Alpi Orobie.

In attesa del tour estivo che porterà i Lovesick Duo lungo tutta la nostra penisola, ma anche in Olanda, Belgio, Svizzera, Germania, Spagna e Norvegia, esce ‘Our Highest Peak’. Il brano inedito e autografo è una metafora di come la montagna e la vita siano strettamente collegate, narra della fatica e del sacrificio per arrivare in vetta, sforzi che aiutano a conoscere a fondo la propria esistenza e quella di chi ci accompagna lungo il percorso, condividendone poi una meritata gioia.

I Lovesick Duo ormai da anni stanno rilanciando le atmosfere anni ’50 in un viaggio spazio-temporale negli Stati Uniti d’America con canzoni originali e iconiche per celebrare la Country Music dello scorso secolo. I loro brani sono puntualmente trasmessi in Europa, Stati Uniti e America Latina. Grazie a questo successo hanno ricevuto la candidatura per il premio statunitense Western Artists’ Award e l’invito a partecipare a Casa Sanremo in occasione della 71° edizione del Festival della Canzone Italiana. Hanno partecipato come attori-musicisti nella serie tv su SkyTV dedicata a Francesco Totti Speravo de morì prima e nel film Lamborghini, prossimamente in uscita nei cinema.

Qui tutte le tappe del loro tour estivo: www.lovesickduo.com/pages/ concerti