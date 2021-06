Marisa Terzi da cantante ad autrice di successo

Il 26 giugno 1939, a Berceto in provincia di Parma nasce Marisa Terzi. Allieva del mastro Paolo Cavazzini mostra precocemente particolari doti vocali e una spiccata passione per il jazz.

I primi successi in jazz

Nel 1956, a diciassette anni, Marisa Terzi vince il Festival del Jazz di Reggio Emilia con Moonlight in Vermont, un classico del repertorio di Backburn. La sua presenza scenica e le sue caratteristiche vocali ne fanno un’interprete ideale anche per le canzoni destinate al pubblico più giovane. Nel 1961 si fa apprezzare alla Sei Giorni della Canzone di Milano con il divertente brano La pazza nel pozzo. L’anno dopo conquista la seconda posizione nella classifica finale del Festival della Canzone Jazz di Saint Vincent con Gentleman scritta da Gian Carlo Testoni e Carlo Alberto Rossi.

Un incontro che cambia la vita

L’incontro con Carlo Alberto Rossi cambia la sua vita. Abbandonata l’attività di cantante, Marisa Terzi inizia a lavorare assiduamente come autrice. Il sodalizio con Carlo Alberto Rossi non sarà soltanto limitato all’esperienza professionale e nel 1977 culminerà anche nel matrimonio. I due si separeranno poi nel 1999. Tra le canzoni di successo che portano la sua firma ci sono brani come Se tu non fossi qui, Tu che non sorridi mai e tante altre, tra cui You are my love, registrata da Mina nell’album Finalmente ho conosciuto il Conte Dracula nel 1985. Inaspettatamente nel 2017 torna in sala di registrazione per un nuovo album intitolato Canzoni perdute.