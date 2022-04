Miglior tariffa luce e gas: ecco come trovarla

Al giorno d’oggi, il mercato della luce e del gas è diventato sempre più complesso e orientarsi tra le diverse offerte che vengono messe a disposizione della clientela non è affatto semplice. Gli operatori sono tantissimi e, in effetti, diventa sempre più arduo riuscire a individuare la soluzione più adatta in base alle proprie esigenze e preferenze.

Una presenza così ampia e variegata sul mercato di compagnie che forniscono luce e gas è legata indubbiamente a doppio filo al processo di liberalizzazione che ha riguardato il settore dell’energia e del gas. Ecco spiegato il motivo per cui è necessario affidarsi a piattaforme complete ed efficaci che possano dare una mano a trovare la miglior tariffa luce e gas.

Come sono formate le tariffe riguardanti la luce

I comparatori hanno come obiettivo principale quello di garantire un confronto rapido ed efficace tra le varie offerte che vengono proposte da diversi fornitori. In questo modo, si potrà avere un quadro preciso su quelle che sono le offerte maggiormente in linea con le proprie esigenze e anche con le proprie abitudini quotidiane.

D’altro canto, all’interno dei vari portali comparatori c’è la possibilità di trovare dei filtri, che devono necessariamente essere applicati per affinare la fase di ricerca. Infatti, in questo modo, si potrà avere un’idea molto più approfondita su quelle che sono le proprie esigenze e fare una stima molto più realistica della propria bolletta.

È chiaro che è necessario impostare prima di tutto se siete alla ricerca semplicemente di un cambio fornitore, oppure se la vostra necessità rientra tra le nuove attivazioni o, ancora, se è il caso legato a un subentro piuttosto che a una voltura.

In questo senso, avere una buona e approfondita conoscenza in riferimento ai propri consumi è veramente un gran bel vantaggio. Infatti, si consiglia di andare a guardare le bollette che sono state ricevute durante tutto l’arco di un anno, in maniera tale da poter calcolare una media e avere un’idea più precisa da questo punto di vista.

Altrimenti, si potrà fare una stima usando i vari filtri proposti dai vari portali comparatori. Ad esempio, si potranno scegliere i vari elettrodomestici che si utilizzano giornalmente all’interno della propria abitazione, per poi evidenziare anche il numero di persone che sono presenti in casa. Si tratta di un aspetto che chiaramente fa la differenza, perché le esigenze di luce e gas sono molto differenti se una persona vive da sola all’interno di un appartamento oppure se si parla di una coppia o, ancora, di una famiglia con due bambini.

Le varie tariffe luce e gas proposte

Nel momento in cui si prendono in considerazione le varie offerte, è bene rimarcare come ciascun fornitore vada a proporre delle promozioni specifiche, che sono legate a diversi fattori. È fondamentale sapere, ad esempio, che le tariffe della luce possono appartenere a due tipologie differenti. Si può trattare di una tariffa luce a prezzo fisso oppure di una tariffa luce a prezzo variabile.

Nel primo caso il vantaggio per il cliente è certamente quello di conoscere con esattezza in anticipo la consistenza finale della bolletta, visto che il fornitore di energia proporrà delle offerte che avranno un prezzo fisso, ovvero che non cambierà, ma rimarrà sempre uguale. Il costo è prestabilito e viene misurato in euro al Kwh. Quindi, la spesa in bolletta cambierà solo in base al quantitativo di luce che viene consumata. Si tratta di una soluzione che è adatta a tutti coloro a cui i rischi proprio non piacciono e hanno l’esigenza di conoscere con la massima precisione il prezzo unitario che caratterizza la loro fornitura, evitando in qualsiasi caso di subire le oscillazioni che normalmente sono tipiche del mercato dell’energia.