Mongo Santamaria, el ritmo

Il 7 aprile 1922 nasce a L’Avana in Cuba Mongo Santamaria, uno dei principali artefici della diffusione dei ritmi afrocubani.

Pulito con grande senso ritmico

Di discendenza senegalese viene registrato all’anagrafe con il nome di Ramon Santamaria. Nel 1948 si trasferisce in Messico e all’inizio degli anni Cinquanta è a New York, dove si fa conoscere e apprezzare come percussionista pulito e dal grande senso ritmico. La sua specialità sono le congas e i bongos. Dopo aver suonato nelle orchestre di Pérez Prado, Tito Puente e Carl Tjader, nel 1961 intenzionato a sperimentare nuove forme che combinassero gli elementi caratteristici della musica afro-cubana con quelli del rhythm and blues e del jazz forma una propria orchestra. Da quel momento i successi non si contano tanto che in meno di sette anni ben nove suoi album entrano nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti.

Sperimentatore instancabile

Nel 1966 partecipa al film “Made in Paris” e lavora alla colonna sonora del film “Salsa”. Un notevole successo ottiene anche una sua particolare versione del famoso brano di Herbie Hancock Watermelon Man. Il percussionista cubano, che ha sempre indicato in Chano Pozo il suo punto di riferimento stilistico, ha poi collaborato nel corso della sua carriera con Dizzy Gillespie e con Jack McDuff. Negli anni più recenti si è dedicato alla ricerca di una formula musicale che combinasse gli elementi caratteristici latino-americani e afro-cubani con quelli del rhythm and blues e del jazz. Muore il 1° febbraio del 2003.