Monrif Hotels, nasce il “Brun”

Il nuovo Hotel Brun nasce dalla volontà di Monrif Hotels di ampliare la propria offerta con un prodotto e servizio ispirato al lifestyle, per raggiungere la clientela che frequenta abitualmente gli hotel di charme, nei quali vivere un’esperienza di alto livello, caratterizzata da una relazione stretta e al tempo stesso familiare con lo staff dell’hotel.

Situato nel pieno centro storico di Bologna, l’hotel è un unicum nel design e nelle scelte stilistiche e offre un’esperienza stimolante agli ospiti che desiderano immergersi nella cultura bolognese e nell’atmosfera del capoluogo emiliano.

“Il progetto Hotel Brun conferma gli obiettivi di sviluppo di EGA che ci vedono impegnati nell’implementazione di strutture perfettamente integrate nel contesto in cui sorgono e che, allo stesso tempo, ne sono principale punto di riferimento. – dichiara Nicola Foschini, Direttore Sviluppo e Operazioni di E.G.A. Emiliana Grandi Alberghi – Applichiamo un modello gestionale che crea valore per tutti gli stakeholder, offrendo un’ospitalità che mette al centro la felicità del cliente e dei collaboratori. La nostra metodologia ci ha permesso di confermare obiettivi di crescita sia quantitativi, con un incremento del tasso di occupazione nell’ultimo anno del 18,5 per cento e con un passaggio dal terzo al primo posto vs il competitive-set (fonte STR). I principali indicatori confermano il nostro trend positivo per il 2023: ADR +23%, EBITDA +24,4% vs l’anno scorso. A livello qualitativo abbiamo riscontrato anche un incremento del Reputation Performance Score (RPS), da 80 del 2022 a 83,43 (fonte Trust You), mentre sul fronte della Corporate Social Responsibility abbiamo attivato una collaborazione con l’associazione AGPD per l’inserimento di personale differentemente abile con contratto a tempo indeterminato.”

L’Hotel Brun nasce dalla ristrutturazione dello storico Hotel Novecento, con un progetto curato dall’architetto Marco Costanzi, elegante ma senza eccessi, che si è affidato esclusivamente a fornitori di prodotti Made in Italy, facendo realizzare tutti gli arredi su misura da un artigiano locale. Il mood accogliente e moderno rimanda ad uno stile internazionale che vuole rappresentare una novità nel panorama dell’offerta delle strutture cittadine.

La hall si raggiunge dopo aver attraversato una piccola piazza alle spalle di Palazzo d’Accursio. L’hotel si sviluppa su quattro livelli. Il piano terra ospita la hall e lo spazio dedicato alle prime colazioni e al bar mentre ai piani superiori si collocano le diverse tipologie di camere: 22 unità, di cui 6 Singole Deluxe, 9 Doppie Matrimoniali Deluxe, 3 Junior Suite con salotto e doppio bagno, 4 Attic Junior Suite all’ultimo piano. Tutte le camere offrono la Superior Sleeping Experience by Monrif: le forme armoniose dei letti preludono a un’assoluta morbidezza, creata dai materiali naturali utilizzati per garantire un comfort e una qualità del sonno di altissimo livello.

Ogni piano è caratterizzato da un colore: Blu, Verde Petrolio, Grigio e Ruggine per le camere; Tortora, Ruggine e Ottanio negli spazi comuni.

La progettazione dell’illuminazione crea un’atmosfera delicata in tutti gli ambienti, sia nelle parti comuni sia nelle camere, dove la domotica permette di creare scenari personalizzati.

L’Hotel Brun è stato realizzato per un viaggiatore contemporaneo in cerca di un connubio tra elementi di cultura locale e uno stile di vita internazionale.

Il nome è un tributo allo storico Grand Hotel Brun considerato il più prestigioso albergo di Bologna fino alla sua chiusura dopo la Seconda Guerra Mondiale.

“Il progetto Hotel Brun mi ha avvinta immediatamente. Lavorare all’apertura di un piccolo gioiello, unico nel suo genere, posizionato nel cuore di una città eclettica come Bologna, era una personale ambizione da tempo. – aggiunge Lucia Padovan – Hotel Manager Hotel Brun – Un momento positivo per la crescita della città, ma estremamente complesso per le difficoltà nel reperimento di risorse del settore, sono state l’alchimia ideale per decidere di accompagnare la sfida di un gruppo coraggioso e lungimirante come Monrif, che ha voluto investire in questo brillante progetto e nella sottoscritta. A pochi giorni all’apertura sono serena e soddisfatta, conscia di avere appena cominciato la Mission, che trasformerà in realtà la Vision che ci anima. Tutto come da programma d’altronde!”

IL GRUPPO MONRIF HOTELS

Monrif Hotels, la catena dei grandi Hotel conosciuti per la loro tradizione di ospitalità, calore, stile ed eleganza è presente con tre strutture alberghiere a Bologna. La caratteristica che accomuna gli hotel Royal Carlton e Internazionale, oltre alla cura dei dettagli il fattore immateriale più importante, è il servizio impostato su un approccio personalizzato al cliente. Inoltre, gli hotel del Gruppo sono vocati al turismo congressuale e d’affari. Gli alberghi, infatti, sono dotati delle più avanzate tecnologie di connessione e di sale congressi che possono ospitare dai piccoli meeting alle grandi platee.

Nel 2023 la proposta della Monrif Hotels si arricchisce con l’apertura dell’Hotel Brun, la soluzione ideale per chi cerca una fuga autentica e raffinata nel centro storico senza rinunciare a comfort e tranquillità.

GLI HOTEL

Storico e prestigioso, frequentato dalla migliore e più esigente clientela business, il Royal Hotel Carlton si pone, oggi più che mai, ai vertici del panorama alberghiero bolognese con una struttura di altissimo livello.

Situato nel centro storico di Bologna, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dai principali punti di interesse sia economico sia turistico-culturale, propone 236 prestigiose camere (206 Standard, 10 Junior Suite, 19 Suite e una Presidential Suite) dotate di tutti i comfort e un Centro Congressi con nove sale dagli spazi indiscutibilmente generosi, completati da una sala banchetti. Un grande giardino fiorito e la tradizionale ospitalità Monrif Hotels, coniugati alla raffinatezza del centro benessere Monrif SPA sono le inconfondibili caratteristiche che lo fanno scegliere come destinazione per i più importanti meeting. Di grande successo lo charme e lo stile del ristorante che, oltre alla tradizionale cucina emiliana, offre singolari e raffinate proposte abbinate ad una ricercatissima cantina. Garage custodito da 400 posti auto.

Situato nel cuore della città, in un palazzo d’epoca di Via Indipendenza, adiacente alla zona pedonale e a pochi passi dalla Stazione Ferroviaria e da Piazza Maggiore, l’Hotel Internazionale, è uno degli alberghi più eleganti di Bologna. Un ambiente riservato ed elegante, unito ad un forte senso di ospitalità trasmette agli Ospiti quella indiscutibile “aria di casa”.

Offre 116 camere di cui 92 doppie, 12 singole e 12 Suite, dotate di tutti i comfort e delle tecnologie più avanzate. Garage custodito da 100 posti auto.

L’Hotel Brun gode di una posizione invidiabile che garantisce un’esperienza autentica nel cuore del centro storico di Bologna. La sua collocazione privilegiata, a pochi passi dalle principali attrazioni, dai musei, dai negozi di artigianato locale e dai ristoranti gourmet consente di vivere in massimo relax il centro della città.

Le 22 camere del boutique hotel sono elegantemente arredate e offrono un ambiente di lusso e comfort. Ogni camera, infatti, è progettata per creare un’atmosfera accogliente e raffinata, con attenzione ai dettagli e servizi di alta qualità, per garantire un’esperienza intima in un’atmosfera esclusiva, un ambiente sereno in cui gli ospiti possono godersi la privacy e la tranquillità desiderate durante il loro soggiorno.

Il servizio personalizzato è proposto da un team composto da esperti locali, pronti a condividere conoscenze e offrire consigli su cosa fare, dove mangiare e cosa vedere nella città. Lo staff è a disposizione del cliente per soddisfare ogni esigenza e consentire agli ospiti di scoprire i segreti meglio custoditi della zona.