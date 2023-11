Dennis Irwin, un contrabbasso e una battaglia per i diritti di cura

Il 28 novembre 1951 nasce a Birmingham, in Alabama, il contrabbassista Dennis Irwing, protagonista di una lunga battaglia per garantire l’assistenza sanitaria ai jazzisti.

Gli inizi al clarinetto

All’età di otto anni Dennis inizia a studiare il clarinetto. Qualche anno dopo suona il sassofono in gruppi di rhythm & blues e a vent’anni inizia lo studio del contrabbasso raggiungendo rapidamente livelli di abilità tali da consentirgli, nel 1974, di suonare al fianco di musicisti di varie estrazioni stilistiche, come Mose Allison, Betty Carter, Charles Tolliver e Charles Brackeen. Nella seconda metà degli anni Settanta entra a far parte dei Jazz Messengers di Art Blakey. Ci resta dal 1977 al 1979. I Jazz Messengers registrano molte delle composizioni di Irwin tra cui Kamal. Irwin suona anche con Chet Baker, Mel Lewis, Joe Lovano, Stan Getz, Johnny Griffin e Horace Silver, nonché con i musicisti brasiliani Duduca Fonseca e Portinho.

Una lunga battaglia

Dal 1992 al 1995, Irwin suona con il chitarrista John Scofield. Quando scopre di avere un cancro al fegato inizia una lunga battaglia contro il sistema sanitario statunitense che lascia i musicisti jazz senza assicurazione medica. Alla fine la mobilitazione da lui provocata ottiene un risultato. La Jazz Foundation of America e l’Englewood Hospital and Medical Center creano il Dennis Irwin Memorial Fund per pagare gli screening del cancro per i musicisti jazz e blues non assicurati. Nella battaglia per la sua salute, invece, alla fine vince il cancro. Irwin muore a Manhattan il 10 marzo 2008.