Il 17 febbraio 1955 Gilbert Bécaud si esibisce in concerto all’Olympia di Parigi. Si tratta di un appuntamento importante, forse decisivo per la sua carriera

Più popolare negli USA che in Francia

Verso la metà degli anni Cinquanta Gilbert Bécaud è alla ricerca di conferme in patria. La buona accoglienza che la critica riserva ai suoi dischi, i buoni risultati commerciali, i passaggi radiofonici e qualche concerto nei locali notturni non bastano ancora a far di Gilbert Bécaud un grande della musica francese. In quel periodo è più popolare negli Stati Uniti di quanto non lo sia in patria dove gli manca il vero, grande, travolgente successo dal vivo. L’occasione della vita arriva nel 1955 quando riapre l’Olympia e Bruno Coquatrix, il proprietario del celebre teatro parigino lo scrittura. È la svolta.

Un entusiasmo distruttivo

Il 17 febbraio 1955 la sua esibizione all’Olympia viene “festeggiata” da quattromila fans urlanti che. Trascinati dalla carica dell’esibizione, distruggono parte della sala. È un evento che non ha precedenti. La stampa si scatena, affibbiando all’artista soprannomi come “Monsieur Dynamite”, “Le Champignon Atomique” e il più celebre, “Monsieur 100.000 Volt”, che l’accompagnerà per tutta la vita. In quel periodo Bécaud è artefice in Francia di una rivoluzione musicale simile a quella che Domenico Modugno replicherà in Italia qualche anno: contrapporre al bel canto, all’interpretazione a fil di voce, l’espressività vocale libera da regole, il trasporto emotivo e la gestualità trascinante. È una lezione che lascia segni profondi e che innova fortemente l’intera scena musicale. Un anno dopo anche il mondo del cinema si accorge di lui e gli regala un’entrata trionfale con il film “Le pays d’où je vien” (proiettato in Italia con il titolo “Il fantastico Gilbert”) diretto da Marcel Carné di cui compone anche la colonna sonora.