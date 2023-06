Monty Alexander, jazz in salsa jamaicana

Il 6 giugno 1944 a Kingston, in Jamaica, nasce il pianista Montgomery Bernard Alexander, conosciuto come Monty Alexander.

Lo sbarco negli USA

Dopo aver studiato in patria sotto la guida di alcuni insegnanti, nel 1962 trasferisce negli Stati Uniti sbarcando il lunario come strumentista in vari locali di Miami. Proprio in uno di questi viene ascoltato dal proprietario di un locale di New York che gli propone di seguirlo. Lui accetta. Ottiene così il suo primo ingaggio importante che gli dà modo di farsi conoscere e apprezzare nell’ambiente del jazz newyorkese.

Uno stile inconfondibile

Negli anni seguenti continua a dirigere un proprio trio, salvo nel periodo in cui collabora, nei primi anni Settanta, con Milt Jackson e Ray Brown. Nel suo stile è possibile in primo luogo scorgere le influenze di Oscar Peterson e Ahmad Jamal, così come sono costantemente rintracciabili reminiscenze del patrimonio folclorico dei Caraibi e del più recente reggae jamaicano.