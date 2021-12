Natale, il regalo più bello: un futuro più verde

Regalare un futuro più verde: questo l’auspicio di Forestami, progetto promosso da Comune di Milano, Città metropolitana di Milano e Regione Lombardia – ERSAF, basato su una ricerca del Politecnico di Milano*, che punta all’incremento del capitale naturale e a piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nell’area milanese e della città metropolitana.

Per Natale si rinnova la tradizione dello scambio di doni: sul sito Forestami.org è infatti possibile “regalare Forestami”, sostenendo simbolicamente la piantagione di uno o più alberi o contribuendo alla realizzazione dei progetti più ampi e ambiziosi – come quelli di depavimentazione e rinaturalizzazione – finalizzati ad accrescere il capitale naturale su tutto il territorio.

Sul sito è stata creata un’apposita sezione “Regala Forestami” dove è possibile acquistare il dono aderendo a diverse opzioni che vanno da 30 euro (che corrispondono simbolicamente alla progettazione, messa a dimora e al mantenimento per 5 anni di un albero) a 100 euro, oppure tramite libero contributo all’iniziativa. Dopo l’acquisto si riceveranno due mail, una di conferma dell’acquisto e un’altra con la gift card natalizia da inviare ai propri cari e amici a cui si vuole dedicare questo dono.

Le donazioni sono raccolte sul Fondo Forestami, costituito in Fondazione di Comunità Milano Onlus, anche attraverso For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo raggiungibile al sito www.forfunding.intesasanpaolo.com, che si colloca al primo posto in Italia tra le piattaforme “donation and reward”.

Gli alberi migliorano la qualità della vita e della salute pubblica. In età matura un solo albero produce un centinaio di kg di ossigeno durante un anno e, in città, assorbe diverse centinaia di kg di anidride carbonica. Quella CO2 che è per il 75% prodotta dalle città del mondo e che è alle origini del riscaldamento del pianeta e dei cambiamenti nel clima.

Forestami raggiungerà durante la stagione agronomica 2021-2022 quasi quota 400mila alberi piantati, grazie alle piantumazioni in programma che prevedono la messa a dimora di 92mila piante. Ognuno può contribuire per accrescere il numero degli alberi piantati e valorizzare i progetti in tutta la Città metropolitana di Milano.