Orticolario, un autunno di eventi vicino Como

L’autunno, da sempre, è la stagione di Orticolario. Da quando è nato, nel 2009, l’evento si pone infatti l’obiettivo di fare comprendere come il giardino e il paesaggio possano essere vissuti anche in periodi in cui la natura si prepara al riposo. Nel 2021 ha deciso di celebrare l’autunno con un ricco calendario di eventi sul territorio fino a fine anno, e di proseguire le attività con le scolaresche; queste ultime, in primissimo piano durante i tre giorni a Villa Erba, si svolgono nel Bosco Bioenergetico della Tenuta de L’Annunziata di Uggiate Trevano (CO). Continua inoltre a essere presente in forma virtuale e immersiva con la piattaforma The Origin. Quindi, Orticolario diffuso, oltre ogni confine spaziotemporale.

Si ricorda che il ricavato delle iniziative a pagamento va a supporto del Fondo “Amici di Orticolario”, che raccoglie le donazioni destinate allo sviluppo di progetti culturali, sociali e delle iniziative di associazioni benefiche che collaborano con Orticolario.

Ecco qui la panoramica degli eventi fino a dicembre, tutti svolti nel rispetto delle misure anti Covid.

6 NOVEMBRE, WORKSHOP FOTOGRAFICO SPERIMENTALE. Dalla collaborazione tra Orticolario e la rivista Gardenia, nasce “Fotografare e pensare d’autunno”, un nuovo tipo di workshop: una passeggiata sperimentale nel Bosco Bioenergetico della Tenuta de l’Annunziata, condotta da Lello Piazza, che parla di fotografia, insieme a Margot Errante, fotografa e antropologa, che guida lungo un percorso scandito da 40 alberi che emettono campi bio-elettromagnetici in grado di influenzare positivamente gli organi del nostro corpo.

Per pensare e fotografare tra le piante, nella stagione più suggestiva, quando le foglie indossano i colori più caldi. Per vivere la fotografia come un esercizio di conoscenza oltre che di godimento visivo.

L'evento, a posti limitati, è realizzato con il sostegno di Elmec Solar, con il contributo di Wide Group e con il contributo tecnico di Tenuta de l'Annunziata e di Acqua Mood. La media partnership è di Gardenia.

Per partecipare è richiesta una donazione di 90 euro (comprensivo di workshop e pranzo al ristorante “Quercus” all’interno della Tenuta).

Più info: https://orticolario.it/ 6-novembre-2021-workshop- fotografare-e-pensare- dautunno/

4 DICEMBRE, LABORATORIO OLFATTIVO “IL PROFUMO DELL’INVERNO”. È la sede di Mantero Seta, a Grandate (CO), a fare da cornice all’incontro con Antonella Fontana, appassionata di aromaterapia e storia della profumeria, per creare, passo dopo passo, una fragranza botanica per la casa, un profumo hygge (parola danese per un’atmosfera di intimità, dove sentirsi al caldo, a proprio agio e al sicuro) che accompagni verso il solstizio d’inverno, racchiuso in una piccola boccetta da 10 ml.

Prove di olfazione delle materie prime, la ricerca di una sinergia tutta personale, gli oli essenziali e la base alcolica, il proprio naso. Gesti e momenti per riscoprire un periodo magico dell’anno, i suoi riti, le tradizioni antiche e il loro utilizzo delle essenze, insieme a consigli e accorgimenti su come sceglierle e diffonderle. Perché ogni stanza abbia la propria atmosfera, perfetta.

L'evento è realizzato con il sostegno di Elmec Solar, con il contributo di Wide Group e con il contributo tecnico di Mantero Seta e di Acqua Mood.

Info in aggiornamento su www.orticolario.it; intanto guarda il video “Alchimie di seduzione” di Antonella Fontana su Orticolario “The Origin”: https://mpembed.com/ show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=- 1.13,-.98&ss=203

11 DICEMBRE, LABORATORIO CREATIVO DI CUCINA ANTISPRECO PER BAMBINI CON FEDERICA CAMPERI. La Cartiera, a Como, è la sede di IncominciaperC, dove la “cuochessa” Federica Camperi sforna le sue prelibatezze e fa sentire a casa chiunque passi di lì, per partecipare a un corso di cucina o per festeggiare un evento speciale. A dicembre, accoglie un laboratorio creativo di cucina, dove gli ingredienti non si cucinano e basta, ma trovano posto anche nei deliziosi pacchettini da portare a casa.

Nella prima parte i bambini realizzano ricette con ingredienti semplici utilizzati al 100% (non si butta via niente, nemmeno il guscio d’uovo!). Nella seconda, confezionano i propri manicaretti lasciandosi ispirare dal prezioso bottino del bosco d’inverno a loro disposizione e gli stessi “avanzi” non vanno sprecati, ma diventano decorazioni speciali e profumate.

Info sull’evento, proposto con il contributo di Wide Group (www.widegroup.eu), in aggiornamento su www.orticolario.it; intanto guarda la scheda di Federica Camperi disponibile su Orticolario “The Origin”: https://mpembed.com/ show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=- 2.72,-.22&ss=120