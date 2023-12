Paolo Bacilieri, il cantante confidenziale che cantava la domenica

Il 22 dicembre 1997 muore il cantante e autore Paolo Bacilieri il cui vero nome è Paolo Baccilieri

A sei anni l’esordio

Nato il 14 novembre 1925 a Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, Bacilieri esordisce come cantante da bambino, a soli sei anni, durante uno spettacolo scolastico di raccolta di fondi per la Croce Rossa e da adolescente continua esibirsi in piccoli locali. Iscritto alla facoltà di Architettura a Bologna proprio durante un’esibizione nel capoluogo emiliano viene scoperto da Lelio Luttazzi che lo invita a partecipare al programma radiofonico “Il motivo in maschera”. Scritturato dall’RCA Italiana, incide i suoi primi dischi e diventa uno dei più apprezzati interpreti del genere che all’epoca viene definito “confidenziale” e che ha tra i suoi più popolari esponenti Teddy Reno, Emilio Pericoli, Nicola Arigliano e Johnny Dorelli

Il musichiere

Qualche tempo dopo diventa popolarissimo cantando nel programma televisivo “Il musichiere” di cui è ospite fisso in coppia con Nuccia Bongiovanni e nella quale interpreta i motivi che i concorrenti devono indovinare accompagnato dall’orchestra del maestro Gorni Kramer. L’avvento del rock and roll mette in crisi la popolarità dei cantanti “confidenziali” e anche Bacilieri fatica a reggere il confronto. Si ritira così alla metà degli anni Sessanta. Tra i suoi maggiori successi figurano brani come Piccolissima serenata, Calypso serenade, Non so dir ti voglio bene e, soprattutto, Domenica è sempre domenica, sigla de “Il musichiere”.