Patti Bown, tra club e orchestre

Il 26 luglio 1931 a Seattle nasce Patricia Anne Bown, destinata a diventare famosa come pianista con il nome di Patti Bown.

Sulle orme della sorella

Patti inizia a suonare il piano all’età di due anni sull’esempio di sua sorella che è una pianista classica. Lei vede nei tasti bianchi e neri più una passione e un divertimento che un mestiere anche se continua a studiare pianoforte mentre frequenta l’Università di Seattle. Poi decide di esibirsi, ma lo fa per un pubblico diverso da quello della sorella. Diventa la pianista solista in vari club e cabaret e si lascia affascinare dal jazz. Nel 1959 forma un trio con Joe Benjamin al basso e Ed Shaughnessy alla batteria che incide anche vari brani per la Columbia.

Free and easy

Sempre nel 1959 entra a far parte dell’orchestra formata da Quincy Jones per la rivista “Free and Easy”. Visto il buon successo Jones alla fine delle repliche della rivista decide di non sciogliere il gruppo e di andare in una lunga tournée per un anno. Oltre alla Bown di essa fanno parte musicisti come Clark Terry, Quentin Jackson, Jimmy Cleveland, Julius Watkins, Phil Woods, Budd Johnson e Les Spann. Negli anni Sessanta e Settanta continuato la sua attività di pianista solista in club come il Needle’s Eye o l’Half Note. Tra il 1962 e il 1964, è la direttrice musicale dei gruppi che accompagnano Dinah Washington e Sarah Vaughan. Muore il 21 marzo 2008.