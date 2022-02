Phillip Walker, l’eclettico bluesman dal repertorio vastissimo

L’11 febbraio 1937 nasce a Welsh, in Louisiana, il cantante e chitarrista blues Phillip Walker.

Talento precoce

Non si sa quando abbia impugnato per la prima volta la chitarra, ma a quindici anni suona già in un gruppo di Port Arthur, nel Texas. L’anno seguente viene ingaggiato nell’orchestra di Long John Hunter e in seguito in quella di Lonesome Sundown. Nel 1954 si esibisce con il re del cajün blues, Clifton Chenier, col quale gira un po’ in tutti gli Stati Uniti e registra con una certa continuità per la Speciality e la Argo. Dal 1959 sposta la sua residenza a Los Angeles, dove tra l’altro conosce Driftin’ Slim. Con la giovane Ina, sua moglie, Walker organizza un gruppo che per quasi otto anni si esibisce nei locali della costa occidentale.

Eclettico e virtuoso

Più o meno nello stesso periodo partecipa ad esibizioni di Little Joe Blue e a diversi spettacoli della rock star Little Richard. Negli anni Settanta diventa molto popolare nei circoli studenteschi di college e università e riporta un considerevole successo commerciale con il suo Laughin’ & Clownin’. Chitarrista eclettico e virtuoso, Walker ha un repertorio vastissimo che comprende motivi di blues, di cajün, di country & western, con inflessioni più moderne di rock & roll e rhythm & blues. Muore il 22 luglio 2010.