Pro Carton vince l’European Paper Recycling Award

Un programma scolastico educativo e innovativo, che insegna ai bambini l’importanza del packaging sostenibile e dell’economia circolare, ha vinto nella categoria Informazione e istruzione degli European Paper Recycling Awards 2019.

Il programma TICCIT (Trees Into Cartons, Cartons Into Trees) di Pro Carton è stato indicato come vincitore in occasione dell’annuale cerimonia di premiazione presso il Parlamento Europeo di Bruxelles il 21 gennaio 2020, con i premi presentati dalla parlamentare europea svedese, Jytte Guteland, membro della Commissione del Parlamento Europeo per Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare.

Il programma, inizialmente ideato dal Paperboard Packaging Council negli USA, ha ottenuto finora un grande successo con oltre 115.000 bambini partecipanti, ciascuno dei quali ha potuto piantare un alberello in una scatola di cartone! In Europa è stato introdotto da Pro Carton, l’Associazione europea dei produttori di cartone e cartoncino, nel 2018, prendendo piede in tutto il continente nel 2019.

Ottenendo una risposta positiva travolgente dalle scuole di tutta Europa, il TICCIT insegna alle nuove generazioni i vantaggi del packaging sostenibile basato sulla carta e l’importanza del riciclaggio. I giovani studenti imparano il ruolo importante svolto dagli alberi nell’ambiente e al termine della lezione possono mettere un alberello in una scatola di cartone (biodegradabile) piena di terra che possono poi piantare in giardino. Piantare alberi, naturalmente, è uno dei modi più efficaci per combattere il riscaldamento globale.

Il programma TICCIT viene presentato dal personale di società operanti nel settore del cartone, che vanno nelle scuole locali e utilizzano i materiali didattici prodotti da Pro Carton. Il programma è ora disponibile in 8 lingue.

L’accoglienza da parte di docenti e alunni è stata incredibilmente positiva con una partecipazione totale all’esperienza. Un docente ha sottolineato: “Erano molto orgogliosi dei loro alberi ed è stato bello vederli tanto contenti di farli vedere alle loro famiglie. Non li ho mai visti tanto impegnati in qualcosa! Un’ottima esperienza didattica per tutti i partecipanti”.

Un altro ha affermato che “I bambini erano affascinati dalla scoperta degli alberi e dei modi in cui vengono utilizzati. Si sono molto divertiti a sporcarsi le mani scavando la terra e piantando gli alberelli da portare a casa!”

Il programma ha entusiasmato anche le società partecipanti: “L’esperienza è stata magnifica per tutti: dipendenti, azionisti e comunità locale. È un’ottima opportunità per incontrarsi e illustrare il ciclo vitale circolare del cartone”.

Tony Hitchin, Direttore generale di Pro Carton, ha aggiunto: “Ci fa piacere che il programma TICCIT sia stato riconosciuto dagli European Paper Recycling Awards, poiché ciò sottolinea ulteriormente sia l’importanza della campagna che il successo del programma. Le scuole di tutta Europa hanno partecipato volentieri al TICCIT, con molti docenti che hanno espresso il loro parere sull’efficacia del programma e della sua capacità di insegnare ai giovani allievi le proprietà ecologiche del cartone. Imparare è molto più divertente se ci diverte, e con TICCIT ci si diverte”.