Rina Ketty, l’italiana della Comune di Montmartre

Il 23 dicembre 1996 muore a Cannes Rina Ketty, al secolo Rina Picchetto, l’italiana arrivata per caso nella capitale francese e divenuta poi una stella della canzone.

A Parigi per caso

Per alcuni biografi nasce il 1° marzo 1911 a Torino, per altri nello stesso giorno ma a Sarzana, al n° 6 di Via Emiliana. Vero e falso si confondono fino a quando, all’inizio degli anni Trenta, parte per Parigi dove dovrebbe fermarsi giusto il tempo di fare visita alle zie lì emigrate. La ventenne Rina respira a pieni polmoni l’aria della capitale francese, si lascia catturare dalle suggestioni della sua vita culturale e diventa una frequentatrice assidua di quella straordinaria mescola di musicisti, poeti, pittori, filosofi, scrittori e illusi vari che si autodefinisce Comune Libera di Montmartre. Nel Lapin à Gill, in una serata del 1932 trova il coraggio di far sentire la sua voce. Non canta canzoni intere, ma soltanto qualche ritornello di brani più in voga. Nonostante l’approssimata esibizione il pubblico resta affascinato dalla personalità di quella ragazza e quell’accento che ne caratterizza la dizione diventa un elemento aggiuntivo al suo fascino. Quella sera a Montmartre Rina Picchetto diventa definitivamente Rina Ketty. La ragazza assembla un repertorio imperniato sulle canzoni più adatte alla sua voce e al suo stile.

Il successo e poi la guerra

Di locale in locale, di concerto in concerto la sua popolarità supera i confini di Montmartre per allargarsi all’intera capitale. Di lei si accorge anche la nascente industria discografica. Dopo un contratto firmato negli ultimi mesi del 1935 a partire dal 1936 inizia a frequentare con una certa assiduità le sale di registrazione. Nel 1938 interpreta e pubblica per la prestigiosa etichetta Pathé J’attendrai, il brano più famoso e, insieme, il più grande successo della sua carriera. È l’adattamento di una canzone italiana scritta da Dino Olivieri, intitolata Tornerai che a sua volta trae ispirazione da un’aria della “Madama Butterfly” di Puccini. Dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale l’Italia fascista occupa parte del territorio della Francia ormai prostrata dall’invasione nazista. Non sono tempi buoni per gli artisti di origine italiana e Rina vive un po’ in disparte limitando le sue esibizioni alla sola Svizzera. Nel 1945, dopo la Liberazione, rientra nel giro. I tempi però sono cambiati e nuovi personaggi femminili stanno conquistando il pubblico che un tempo era stato solo suo e lei pian piano si abitua al fatto che la musica non può più essere il suo principale interesse. Si trasferisce a Cannes dove si occupa di restauri. Nel 1991 il ministro della cultura della Repubblica Francese Jack Lang le conferisce il titolo di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere, la più importante onorificenza di Francia nel campo della cultura. Nel marzo 1996 appare per l’ultima volta sulla scena e nove mesi dopo il suo cuore cessa per sempre di battere all’ospedale delle Broussailles a Cannes.