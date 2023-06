Si Zentner e la big band fuori tempo

Il 13 giugno 1917 a Brooklyn, New York, nasce il trombonista e direttore d’orchestra Si Zentner, registrato all’anagrafe con il nome di Simon H. Zentner.

La prima volta con Les Brown

Zentner inizia a studiare musica dedicandosi al violino all’età di quattro anni. A sedici, passato al trombone, vince un premio della Fondazione Guggenheim e comincia a suonare professionalmente, dapprima accettando scritture stagionali e poi entrando a far parte, nel 1940, della grande orchestra di Les Brown. Con questa formazione resta per circa tre anni e già il 9 aprile 1940 ha occasione di registrare i suoi primi dischi incidendo per la Decca Love, Comanche War Dance, A Mellow Bit Of Rhythm e Walkin’ And Swingin’. Nel 1943 si trasferisce nella grande orchestra di Harry James e nel 1944 in quella di Tommy Dorsey.

Un successo inaspettato

Nel 1949 decide di spostare la sua residenza in California e si stabilisce a Los Angeles dove lavora soprattutto come free-lance, prevalentemente per la MGM, fino al 1957. In questo periodo decide la formazione di una orchestra sotto suo nome destinata a durare molti anni e che ottiene un notevole successo a partire dal 1960, quando l’incisione di Lazy River, con l’arrangiamento di Bob Florence, contribuisce a estendere la sua fama in gran parte del mondo. Il successo di Zentner è del tutto insolito visto la sua big band nasce in un momento in cui la musica da big band è ormai considerata in declino. Continua la sua attività per molti anni. Colpito da leucemia nel 1999, muore il 31 gennaio 2000 a Las Vegas.