Spari su Lee Morgan

Il 19 febbraio 1972 mentre sta iniziando a suonare un pezzo dedicato ad Angela Davis allo Slugs di New York il trentatreenne trombettista Lee Morgan viene colpito da alcuni proiettili di pistola.

Una morte non inevitabile

A sparare contro Morgan è stata Helen Moore, la sua ex compagna. Il jazzista cade a terra e muore dissanguato per il ritardo con il quale arrivano i soccorsi. Nato a Philadelphia, in Pennsylvania il 10 luglio 1938 e figlio di un pianista che accompagna il coro della chiesa del suo quartiere impara prestissimo a suonare e a quindici anni già si fa notare come leader di varie formazioni locali. Dopo aver suonato al Music City nel 1956 entra a far parte dell’orchestra di Dizzy Gillespie con la quale resta fino al gennaio del 1958. Pochi mesi più tardi si unisce ai Jazz Messengers di Art Blakey e ci resta per tre anni.

Tra i migliori alla fine degli anni Sessanta

Successivamente si esibisce in molti gruppi della zona di Philadelphia. Solo nel 1963 riprende la via di New York e tra il 1964 e il 1965 si unisce nuovamente ad Art Blakey. Musicista inizialmente influenzato da Dizzy Gillespie, riesce poi a liberarsi intelligentemente dal condizionamento mettendo in mostra motivazioni e caratteristiche solistiche molto originali e autonome destinate a farlo diventare uno dei migliori musicisti del jazz del periodo tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta. Tra le sue innovazioni tecniche c’è l’utilizzo dei pistoni in modo particolare.