Stili di vita e società: siamo sempre più attratti dalla sostenibilità

By

Green in Action

In un’indagine sulla sostenibilità resa nota da Arpat, si legge che il 38% degli italiani si dichiara “appassionato al tema”, mentre un altro 34% si ritiene “interessato”. L’indagine suggerisce che poco più della metà degli italiani maggiorenni sia orientato a condurre uno stile di vita più sostenibile.

Se confrontato al 2015, il dato mostra un numero di cittadini “green”, ad oggi, raddoppiato rispetto a un tempo. Ad essere aumentati sono anche gli eventi e le iniziative orientate alla sostenibilità, così come il numero di partecipanti, organizzazioni e temi coinvolti che mirano a creare e diffondere consapevolezza circa le conseguenze delle nostre azioni.

Uno dei modi per rallentare il degrado ambientale è quello di compensare l’inquinamento piantando alberi, proprio come fa il progetto Forestami Milano. Iniziativa che mira a divulgare temi di interesse ambientale attraverso azioni concrete, utili a dare l’esempio e a creare maggior coinvolgimento.

Quando nasce la sostenibilità?

Le origini del movimento sostenibile sono da ricercare nel passato, ma è solo negli ultimi anni che il pensiero è diventato più florido.

Uno dei primi segnali di interesse verso la sostenibilità emerge negli anni ’70, con l’inizio del movimento ambientalista moderno con però un’adesione circoscritta.

È a partire dagli anni ‘90 che la sostenibilità inizia a guadagnare terreno nel mondo degli affari e le aziende cominciano a confrontarsi sull’impatto ambientale e sociale delle loro azioni. Anche la politica, dal canto suo, avvia con sempre maggiore frequenza discussioni su questo tema: basti pensare che i primi partiti ambientalisti italiani nacquero attorno al 1985.

Il tema ha poi raggiunto maggior interesse grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, utilizzati soprattutto dalle giovani generazioni, che permettono di condividere informazioni in modo veloce da una parte all’altra del mondo.

Cosa significa realmente?

Non tutti conoscono il reale significato di sostenibilità e questo può causare grandi fraintendimenti, soprattutto nel dibattito pubblico. La parola viene spesso associata solo all’ambiente anche se non nasce con questa unica vocazione. Un’azione sostenibile, infatti, è qualcosa che decidiamo di fare con la consapevolezza dell’impatto che avrà in futuro.

Nella vita di tutti i giorni non è raro dover prendere decisioni sostenibili, anche quando non riguardano l’ambiente in senso stretto.

Per esempio, esistono vari modi per scegliere se acquistare o meno un paio di scarpe.

A volte cediamo alla tentazione agendo d’impulso, altre ci soffermiamo a pensare, riflettiamo su costi e benefici, sulla reale utilità e su quanto impatterebbe sul bilancio economico.

È quest’ultimo modo di ragionare che ci permette di prendere una decisione sostenibile.

Dal punto di vista ambientale, similmente, l’approccio sostenibile è quello che mira a conservare l’ambiente per le generazioni future, facendo sì che l’uso attuale delle risorse sia condotto per preservarle anche per chi verrà dopo di noi.