Tipologie di cereali per la prima colazione: iniziare bene la giornata

Per partire con il piede giusto ogni giorno dobbiamo imparare a scongiurare i picchi di pigrizia al mattino e riuscire a impostare una perfetta routine alimentare, che comprenda un pasto troppo spesso sottovalutato (nonostante se ne conoscano la grande importanza e i benefici che può dare all’organismo). Stiamo parlando della colazione, vera e propria buona abitudine che è giusto mettere in atto per salutare il nuovo giorno che inizia. E’ importante definire la sua composizione anche se ci sono alcuni punti cardine e il riferimento è in modo particolare ai cereali da colazione specie se biologici come quelli di Isola Bio. Sono infatti un grande classico, assieme a frutta e yogurt: il primo passo è mettere a fuoco quelli che sono i diversi tipi di cereale in modo da decidere per quali optare anche alla luce dei benefici che assicurano al nostro organismo.

Quali sono le categorie dei cereali da colazione

Rientrano nella famiglia dei cereali quelli integrali puri ovvero riso, grano, mais, farro e orzo ma ci sono anche i cosiddetti pseudo-cereali e si tratta di quinoa, amaranto e grano saraceno. Questi ultimi da un punto di vista botanico non sono classificati tecnicamente come cereali, ad ogni modo vengono considerati simili poiché presentano caratteristiche nutrizionali condivise (per esempio in fatto di fibre e glucidi).

Un elemento importante, in grado di differenziare i cereali per la colazione, è poi il tipo di lavorazione. C’è infatti la fioccatura, che consente una perfetta conservazione delle proprietà nutrizionali, ma anche l’estrusione e la soffiatura le quali hanno un impatto maggiore per quanto riguarda il valore nutritivo (il cereale viene sottoposto a più alte temperature durante le fasi della lavorazione).

Prendendo poi in esame il prodotto finito, c’è pure un’ulteriore classificazione da fare: esistono cereali classici, muesli, cereali adatti al fitness e cereali golosi. Nella categoria di quelli classici rientrano riso soffiato, fiocchi di mais e di grano saraceno o di avena. C’è poi la categoria dei cereali fitness e della crusca, all’interno della quale rientrano in genere prodotti di tipo integrale (ad alto contenuto proteico, che possono contenere anche cioccolato o frutta). Naturalmente questo comporta delle conseguenze sul piano calorico, visto che i cereali a base di crusca risulteranno meno calorici diversamente da quelli al cioccolato, contenenti più grassi. I cereali golosi sono invece quelli arricchiti in modo tale da renderli più appetitosi (in genere si ricorre a miele o zucchero). Solitamente hanno però molti zuccheri, quindi sono meno salutari rispetto ad altri. Infine troviamo muesli e granola: il primo è un cereale a base di fiocchi d’avena in genera arricchito con frutta secca e cioccolato, mentre il secondo è una variante che viene resa più gustosa dall’aggiunta di zucchero e facendo un passaggio nel forno.

L’importanza di un corretto apporto energetico al mattino

E’ importante mangiare cereali da colazione tutte le mattine, visto che essi ci consentono di fare un importante rifornimento di energia utile per affrontare al meglio la giornata (questo soprattutto perché rappresentano un’importante fonte di carboidrati complessi). Sono ricchi di fibre, sono amici dell’intestino e in più garantiscono l’apporto corretto di sali minerali. Favoriscono la concentrazione, scongiurano gli attacchi di fame durante il giorno e migliorano la nostra memoria.