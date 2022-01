Olio di pesce contro il colesterolo

Gli Eschimesi, popolo che consuma rilevanti quantità di pesci “grassi”, hanno un basso rischio cardiovascolare. In effetti oggi si sa che gli acidi grassi insaturi della serie omega 3 sono molto utili per mantenere il nostro sistema vascolare in buone condizioni. Sono denominati essenziali in quanto l’organismo non è in grado di produrli, così come avviene per le vitamine, ed è quindi necessario assumerli con l’alimentazione ed eventualmente con integratori. Una volta ingeriti sono assorbiti attraverso l’intestino ed entrano nella circolazione che li distribuisce a tutte le cellule. Infatti questi acidi grassi entrano letteralmente a far parte nelle nostre pareti cellulari cambiandone in meglio la struttura. Quando si dice “siamo ciò che mangiamo” in questo caso risulta estremamente vero. Quanto detto è anche il motivo per cui la loro attività è cosi ampia. Non solo sono benefici per l’apparato cardiovascolare ma sono in grado di influenzare numerosi processi fisiologici. Possono essere utili per controllare numerosi processi infiammatori, ad esempio articolari o nella dismenorrea (si veda anche Borragine ed Enothera).