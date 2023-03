Wild City. Storie di natura urbana in mostra a Trento

Dal falco pellegrino, che dalle pareti rocciose si è spostato sui cornicioni dei grattacieli per nidificare e cacciare le proprie prede, al geco comune, ormai una presenza fissa anche nelle città alpine come Trento. Dalle cornacchie nere orientali, che in Giappone hanno imparato a utilizzare le strisce pedonali come comodi schiaccianoci, al lori lento, primate che a Giava (Indonesia) sta rischiando di scomparire a causa dell’espansione urbanistica. Sono solo alcune delle storie di natura in città che, a partire dal 31 marzo 2023, saranno raccontate all’interno della mostra “Wild City”, promossa dal MUSE – Museo delle Scienze di Trento. Il percorso espositivo, arricchito da video, exhibit interattivi, reperti e fotografie, indaga il rapporto a volte disconnesso, altre votato alla coesistenza, tra umanità e specie animali e vegetali in un mondo sempre più urbanizzato.

Ci viviamo da un tempo lunghissimo ed è la nostra “tana collettiva”, ma noi Sapiens di rado ci rendiamo conto che la città è popolata da molti altri esseri viventi che, con strategie e soluzioni adattative spesso sorprendenti, sono riusciti ad insediarsi in questo ambiente di origine antropica.

La mostra “Wild City. Storie di natura urbana”, al MUSE di Trento dal 1 aprile al 5 novembre 2023, affronta quattro temi fondamentali per comprendere il nuovo ecosistema urbano: le minacce e gli ostacoli che la città pone agli essere viventi non umani; le opportunità che la città offre; l’ambiente cittadino come driver dell’evoluzione; le interazioni positive, conflittuali e di coesistenza, tra l’essere umano e le altre specie in contesto urbano.

Una mostra che porta con sé una grande domanda: come dovranno o potranno essere le città del futuro?