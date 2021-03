Will Smith contro gli zombie

Il 31 marzo 2007 terminano le riprese di “Io sono leggenda”, il film destinato a diventare campione d’incassi dei primi mesi del 2008.

Un romanzo di Matheson

Diretto dal regista Francis Lawrence è interpretato da Will Smith e racconta le peripezie di un ex scienziato militare alle prese con le conseguenze di un virus letale che ha sterminato gli esseri umani trasformando i sopravvissuti in vampiri. Non si tratta di un soggetto nuovo, ma del terzo adattamento per il grande schermo dell’omonimo romanzo scritto da Richard Matheson nel 1954 dopo le due versioni cinematografiche precedenti: “L’ultimo uomo della terra” diretto da Ubaldo Ragona e Sidney Salkow nel 1964 e “1975: Occhi bianchi sul pianeta terra” girato da Boris Sagal nel 1971.

Le riprese a New York

L’idea di riprendere e aggiornarne il soggetto nasce nel 1995, quando la Warner Bros ne acquista i diritti cinematografici con l’intenzione di farlo dirigere da Ridley Scott e di assegnare la parte di protagonista a Arnold Schwarzenegger. Questa ipotesi è destinata a tramontare per problemi di budget. Le riprese di “Io sono leggenda” iniziano ufficialmente il 23 settembre 2006 e si svolgono prevalentemente a New York e dintorni. Terminano il 31 marzo 2007. Il costo finale del film si aggira intorno a 150 milioni di dollari. Tra le curiosità della pellicola c’è il fatto che per interpretare Sam, il cane lupo che accompagna il protagonista, è in realtà interpretato da ben due esemplari di pastori tedeschi di tre anni che si chiamano Abbey e Kona