William Thornton, il clarinettista “Blue”

Il 31 gennaio 1902 nasce a Cape Girardeau, nel Missouri, il clarinettista e sassofonista William Thornton, soprannominato “Blue”.

Avviato al clarinetto dal padre

Trasferitosi a St. Louis in gioventù, viene avviato al clarinetto dal padre, insegnante di musica. Suona con molte orchestre locali prima di entrare nel 1924 in quella di Charlie Creath, con la quale registra i suoi primi dischi. Sul finire del 1925 se ne va a New Orleans e dopo essere stato scritturato dal cornettista Dewey Jackson, torna a St. Louis per registrare altri dischi tra i quali si ricorda She’s Cryn’ For Me. Dopo questa esperienza entra nell’organico della Andrew Preer’s Cotton Club Orchestra a New York e poi parte per un tour in Europa, a Parigi, con il bassista John Ricks nel 1928.

Il ritorno in USA e la malattia

Tornato negli Stati Uniti, suona con i Missourians, un gruppo diretto da Lockwood Lewis e del quale fanno parte elementi che Thornton Blue ha già avuto al suo fianco nell’orchestra di Preer. Con questo gruppo partecipa nel 1929 a diverse sedute di incisione per la Victor. Nel 1930 sostituisce per un breve periodo Albert Nicholas nell’orchestra di Luis Russel, quella stessa orchestra che in quel periodo è nominalmente diretta da Louis Armstrong. Subito dopo entra a far parte della formazione di Cab Calloway che rappresenta il suo ultimo lavoro importante. A causa di un forte esaurimento viene costretto, infatti, sul finire degli anni Trenta, ad abbandonare l’attività musicale. Dopo essere stato ricoverato per molti anni in un sanatorio di New York, muore nell’aprile del 1968.