Zucchero, cosa si nasconde dietro una zolletta?

Parte la campagna produttiva di Coprob, unica realtà del settore saccarifero nazionale, in prima linea per la tutela di 7000 aziende agricole che garantiscono al Paese la riserva strategica di una delle materie prime più importanti per il funzionamento del nostro sistema agri-food. Ogni anno nasce un’ampia gamma di prodotti a marchio Italia Zuccheri tra cui ‘Nostrano’ e ‘Semolato 100% italiano’, dagli oltre 30.000 ettari di terreno coltivato in EmiliaRomagna, Veneto e, grazie alla coltura biologica, anche in altre regioni dove era scomparsa la bieticoltura.

Non tutti sanno cosa si nasconde dietro a un cucchiaino di zucchero. Quello a marchio Italia Zuccheri racconta una storia ‘unica’: una filiera nostrana composta da 7.000 aziende agricole della cooperativa Coprob, ad oggi rimasta la sola a produrre zucchero nel nostro Paese. Una realtà fondata su una tradizione agricola tutta italiana, che ha fatto del rispetto dei coltivatori, della terra e delle persone i propri valori cardine.

Grazie al prezioso lavoro degli agricoltori, uniti dal 1962 in cooperativa per la coltivazione della barbabietola e impegnati nella salvaguardia e nel rispetto dei terreni, nasce infatti lo zucchero 100% italiano Italia Zuccheri, garantito dal campo alla tavola.

Uomini e donne, agricoltori esperti e giovani che, con rispetto e passione, portano una spinta innovativa grazie a nuove competenze e nuove tecnologie ad un ingrediente “semplice” come lo zucchero.

Una produzione che oggi arriva a coprire il 15% del fabbisogno nazionale di un Paese dove ogni anno si consumano 1,7 milioni di tonnellate di zucchero e che ha permesso a questa realtà di salvaguardare, insieme al lavoro di aziende e dipendenti del settore, un patrimonio culturale nazionale importante rappresentato da una coltura come quella della barbabietola, benefica per l’ambiente.

La coltivazione di barbabietola, infatti, è una delle più virtuose in termini di emissioni di gas serra ed è di importanza strategica nell’ambito della rotazione agricola grazie alla sua capacità di rilasciare elementi nutritivi organici e minerali nel terreno. Una coltura “miglioratrice” in grado di arricchire i campi dopo la raccolta, aumentandone la resa produttiva, e “da rinnovo” per le lavorazioni e le fertilizzazioni di inizio ciclo rotazionale. Se introdotta nel processo di rotazione, riduce sensibilmente l’impatto ambientale dell’attività agricola. 1

Con un approccio fortemente innovativo rivolto ad un’agricoltura sempre più sostenibile, Italia Zuccheri unisce alla sensibilità ambientale e alla garanzia di una filiera 100% controllata una forte attenzione per i propri bieticoltori: il terreno viene coltivato nel pieno rispetto dell’ecosistema e l’azienda riconosce l’impegno e la passione dei soci agricoltori attraverso una “equa cooperazione e retribuzione” per il lavoro svolto. Un riconoscimento dell’importanza del contributo dei lavoratori, grazie al quale viene garantita la continuità della filiera e di una risorsa così importante per il nostro Paese.

E dal campo alla tavola il salto è breve. Sono due le referenze di prodotto che rappresentano al meglio questa filiera per una scelta nel segno dell’italianità: Nostrano – lo zucchero grezzo da barbabietola, presto disponibile anche nella versione BIO – e lo Zucchero Semolato 100% Italiano.

NOSTRANO

Nostrano è il primo e unico zucchero grezzo di barbabietola 100% italiano, pensato per rispondere alle esigenze dei consumatori che sono sempre più attenti a quello che mangiano, con la predilezione per cibi più grezzi e di provenienza certificata anche quando si tratta di dolci. Un primato tutto italiano: Nostrano è, infatti, frutto di investimenti in ricerca e sviluppo e di una revisione completa dei processi produttivi. È un prodotto autentico che offre ai consumatori la garanzia della qualità e della genuinità. Perfetto alleato per tutte le preparazioni e per dar sfogo alla libera creatività in cucina, Nostrano è uno zucchero grezzo dall’aroma armonioso che esalta il gusto del caffè e degli infusi ed è perfetto per dolcificare creme e dolci.

In vendita nelle principali insegne della grande distribuzione, è disponibile in due formati: pack da 500 gr e da 750 gr.

SEMOLATO 100% ITALIANO

Lo zucchero semolato di Italia Zuccheri pu vantare di una produzione 100% italiana, a garanzia di una filiera tracciata e certificata. Perfetto per tutte le preparazioni in cucina e i dolci, gli infusi e il caffè, e per tutti coloro che prediligono il gusto dello zucchero classico senza rinunciare ai benefici di un prodotto di provenienza locale e 100% Made in italy. L’italianità trova piena espressione anche grazie ai colori distintivi del pack (rosso, bianco e verde) su cui sono raffigurati i visi di alcuni dei soci bieticoltori. In vendita nelle principali insegne della grande distribuzione, in pacchi da 1kg, zollette in astuccio e bustine.