Ches Smith, Craig Taborn e Mat Maneri a Mestre

Altra bella settimana di concerti e soprattutto tanto jazz di grande livello. Tra i molti appuntamenti degni di nota, scegliamo per il titolo della nostra rubrica quello mestrino con il trio formato da Ches Smith (batteria), Craig Taborn (pianoforte) e Mat Maneri (viola), impegnati da ormai oltre un anno nella promozione del loro primo album a marchio ECM, il notevolissimo “The Bells”.

Lunedì 15 maggio:

Chris Potter al Vicenza Jazz New Conversations.

Martedì 16 maggio:

Ches Smith, Craig Taborn e Mat Maneri al Centro Culturale Candiani di Mestre, Almamegretta al Monk di Roma (giovedì al Duel Beat di Napoli), Richard Galliano nell’Aula Magna della Sapienza a Roma e Gonzalo Rubalcaba al Vicenza Jazz New Conversations.

Mercoledì 17 maggio:

Kalimi (Giovanni Di Domenico & Mathieu Calleja) e Oren Ambarchi al Torresino di Pavoa, Enrico Rava & Geri Allen al Correggio Jazz (bis la sera seguente al Vicenza Jazz New Conversations), Zu al FreakOut di Bologna (venerdì al Pippo di Bolzano), Pee Wee Ellis e Fred Wesley al Blue Note di Milano e Dee Dee Bridgewater al Vicenza Jazz New Conversations.

Giovedì 18 maggio:

Napalm Death alla Zona Roveri di Bologna, Fuzz Orchestra al G.O.B. di Viareggio (venerdì al GB20 di Montepulciano) e Teho Teardo & Blixa Bargeld al Locomotiv di Bologna (ventiquattr’ore più tardi al Teatro Miela di Trieste).

Venerdì 19 maggio:

Faust e Peter Brötzmann & Heather Leigh all’Ex Cimitero di San Pietro in Vincoli a Torino (bis per il duo Brötzmann/Leigh domenica sera alla Villa Da Ponte di Cadoneghe), Edda all’Eremo di Giovinazzo, Soviet Soviet al No Glucose di Bologna (la sera dopo al Awaken Fest di Torreglia), One Dimensional Man al Senza Far Rumore di Cisano Bergamasco, Phil Minton & Veryan Weston a Bologna per Angelica e Mauro Ottolini Sousaphonix al Fondaco dei Tedeschi di Venezia.

Sabato 20 maggio:

Squadra Omega al FreakOut di Bologna, Jeff Mills al Link di Bologna, Dj Gruff & Gianluca Petrella all’Ex Cimitero di San Pietro in Vincoli a Torino e Bob Ostertag & the Alternative Facts a Bologna per Angelica.

Domenica 21 maggio:

Kronos Quartet all’Auditorium Arvedi di Cremona, Michael Nyman all’Auditorium Parco della Musica di Roma e Wovenhand al Magnolia di Segrate.