3 buoni motivi per acquistare prodotti artigianali Made in Italy

Ognuno di noi può vivere la sua vita al meglio, facendo scelte quotidiane che migliorino le nostre giornate e che possano ripercuotersi positivamente anche su quelle degli altri. È proprio questo il principio dal quale ti daremo tre buone ragioni per acquistare prodotti artigianali Made in Italy dato che siamo convinti che questa scelta possa ripercuotersi positivamente sull’ambiente, sulla salute e sulle nostre economie.

Vediamo come

Il primo buon motivo per acquistare prodotti artigianali è la salute. A breve festeggeremo la Pasqua e non c’è occasione migliore di questa per sfoggiare alimenti sani, genuini e a filiera corta, non trovi? Per esempio lo sapevi che in Italia ci sono alcuni dei migliori mastri lievitisti acclamati in tutto il mondo?

Questi artigiani producono da generazioni lievitati tradizionali come la colomba pasquale e vendono in ogni parte del mondo. All’interno delle loro ricette trovi solo ciò che è descritto accuratamente dal Disciplinare ministeriale, ovvero uova, farina, zucchero e poche altre materie prime caratterizzanti. Il vero segreto di questi impasti morbidi e leggeri è la lievitazione con pasta madre, un processo lungo e lento che privilegia la qualità alla quantità.

Se vuoi provarne una davvero buona trovi online qui la colomba Fiasconaro e, oltre a fare un bel figurone in famiglia, avrai sostenuto un’azienda tutta italiana che lavora duramente per proteggere le produzioni nostrane dalla contraffazione e dai turbamenti del mercato globale.

Genuino, sano e prelibato

Una semplice scelta d’acquisto come la colomba artigianale pasquale, infatti, contribuisce a supportare aziende locali che, a loro volta, danno lavoro nelle piccole realtà dove sono insediate e che si approvvigionano solo nei dintorni. Il tutto si ripercuote positivamente su tutto il contesto locale mentre tu ti porti a casa un prodotto davvero genuino la cui trasparenza è garantita dall’etichetta e da anni e anni di produzione fatta a mano senza alcuna logica di scala.

Sostenibile per l’ambiente e per il mercato

Mangiare sano, oggi, è il modo migliore per fortificare l’organismo come da anni sostiene la scienza. Torna in auge il modo di dire per il quale “siamo ciò che mangiamo” dal momento che l’apparato gastro-intestinale sembrerebbe essere quello che, più tra tutti, dia supporto al sistema immunitario. Scegliere prodotti conservati naturalmente, realizzati senza aromi artificiali e ingredienti di dubbia provenienza è il modo migliore per rinfrancare il palato e vivere meglio.

Tutti ci guadagnano

Queste scelte supportano il nostro benessere e quello delle piccole aziende locali che, tra l’altro, lavorano con pratiche sostenibili senza scarti e sprechi e, soprattutto, nel pieno rispetto ambientale. Quindi le scelte di acquisto di questo genere hanno ripercussioni positive anche per l’ambiente dato che non coinvolgono allevamenti intensivi e forzature biologiche per massimizzare le produzioni. Se vuoi mangiare sano e vivere in un mondo migliore di quello che abbiamo, quindi, inizia da ciò che porti a tavola e passa il buon esempio.