Il 21 novembre 1992 sono in molti a pensare che ci sia un errore di stampa nella classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti. Al primo posto, infatti c’è il nome di Patty Smyth con il brano Sometime love just ain’t enough.
L’ex solista degli Scandal
ma non ci sono errori. Non si tratta di Patti Smith, la poetessa del punk, ma proprio di Patty Smyth, la trentacinquenne ex cantante degli Scandal, nonché figlia di una delle poche donne manager della scena musicale degli anni Sessanta. Patty non è una novellina. Ha avuto un’infanzia difficile e travagliata con un paio di arresti già all’età di 12 anni: il primo per aver molestato un pubblico ufficiale e un’altra volta per essere stata colta mentre acquistava narcotici. Il suo debutto risale alla fine degli anni Settanta quando forma il gruppo new wave degli Smyth (altro nome che si presta a qualche equivoco!) che la fa conoscere e apprezzare dagli addetti ai lavori, ma non dal grande pubblico. Nel 1981 è la front woman degli Scandal, una band che ha in lei e nel suo amico Zack Smith (un altro!) gli elementi di punta.
Un’immagine che schiaccia quella della band
In questo periodo la ragazza riesce a costruirsi una propria immagine indipendentemente dalla band, che viene così schiacciata dalla sua crescente popolarità. Già sulla copertina del secondo album Warrior c’è scritto anche il suo nome oltre a quello del gruppo. Nonostante a Patty non dispiaccia l’idea di continuare con gli Scandal, il suo amico Zack decide di chiudere l’esperienza per dedicarsi alla composizione di jingles per spot pubblicitari. La scelta solistica diventa così inevitabile. Dopo l’album del debutto, Never enough del 1987, aspetta ben cinque anni prima di pubblicarne un altro. Vuol fare le cose per bene e ci riesce. Proprio dal secondo album Patty Smyth viene estratto il singolo che le regala il successo commerciale.