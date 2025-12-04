Il 4 dicembre 1928 Louis Armstrong regala l’immortalità a una strada di New Orleans e a un brano di Spencer Williams.

Una strada di musicisti

Basin Street è una strada di New Orleans che va da Canal Street all’attuale Beauregard Square, in passato chiamata Congo Square. Luogo di ritrovo di musicisti e perdigiorno è divenuta celebre nella storia del jazz grazie al brano Basin Street Blues composto nel 1928 dal pianista di New Orleans Spencer Williams. Il merito della sua popolarità non sta, però, tanto nella composizione di Williams quanto in una versione dello stesso brano entrata nella leggenda. È il 4 dicembre del 1928 e Louis Armstrong con i suoi Hot Five sta vivendo il momento migliore della sua carriera toccando vertici di creatività straordinari. In quel periodo sta costruendo il suo mito.

Una performance che resta nella storia

Sono anni in cui alla potenza dell’attacco e alla capacità di tenere la nota fino all’impossibile, il buon Satchmo mette in mostra una creatività e un linguaggio poetico che trovano gli accenti più alti proprio nelle versioni jazz di brani blues. Il trombettista, consapevole dello stato di grazia che sta attraversando, vive freneticamente il periodo quasi sapesse che non durerà per sempre. In questa felice situazione creativa la sera del 4 dicembre 1928 Armstrong decide di cimentarsi per la prima volta con Basin Street Blues. La performance resta nella storia e la versione diventerà una pietra imitata innumerevoli volte nel corso degli ultimi settant’anni.

