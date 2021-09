Gianni Siviero, poco disposto alla mediazione

Il 26 settembre 1938 nasce a Torino il cantautore Gianni Siviero, uno dei più originali protagonisti della stagione della canzone politica

Esibizioni a prezzo politico

All’inizio degli anni Sessanta Gianni Siviero si esibisce in pubblico cantando le sue canzoni dai testi fortemente politicizzati. Non è l’unico cantautore politico di quel periodo, ma certamente è uno dei più singolari. Insofferente, poco disposto alla mediazione, percorre l’intero decennio senza trovare nessuno disposto a pubblicare su disco le sue canzoni. L’assenza di produzione discografica non ne pregiudica la popolarità in anni in cui le feste politiche fioriscono come i “cento fiori” di tsedonghiana memoria. Di lui approfittano a piene mani tutti gli organizzatori di manifestazioni musicali “alternative”. Non c’è festa, festival o raduno di lotta improvvisato cui non venga invitato a esibirsi “a prezzo politico”. Lui accetta per una scelta di militanza e perché deve anche sopravvivere.

Ora che ci sono i soldi non interessi più

Quando le logiche organizzative migliorano e i criteri si fanno più razionali, cioè quando finalmente si possono pagare un po’ di più gli artisti, lui viene scartato. È una trappola implacabile che, per la verità, non colpisce solo Siviero ma moltissimi artisti militanti: se ci sono soldi si pagano gli altri, non i compagni. Lui abbozza e tira avanti. Diventa uno dei primi soci del Club Tenco e nel 1970 pubblica un singolo che anticipa di due anni il suo primo, vero, album Gianni Siviero volume primo, insignito del Premio dalla critica discografica. Le sue storie di vita aspre e dure sono arrivate finalmente su disco. Nel 1974 anche il suo secondo lavoro Son sempre io la donna riceverà il Premio della critica discografica. Altri due album segneranno negli anni Settanta la sua presenza, tutt’altro che marginale, nella canzone politica italiana. All’alba del decennio seguente la situazione tornerà al punto di partenza: basta dischi perché la canzone politica non interessa più. Nonostante tutto Siviero non abbandonerà mai la musica.