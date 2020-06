A Bologna la Natura va in scena

Sono bastati tre mesi di quarantena a far sì che la natura si riappropriasse dei suoi spazi, costringendoci all’ennesima, e forse più cosciente, riflessione sull’importanza di ripartire dalla tutela dell’ambiente e della biodiversità. Fienile Fluò, agriturismo con b&b immerso nel verde dei colli bolognesi, in collaborazione con l’associazione culturale Crexida/Anima Fluò, ogni anno ospita SCENA NATURA, rassegna “multiarte” che mette al centro proprio l’ambiente, la sua influenza sulla nostra creatività e l’esplorazione delle interazioni con le persone.

Ripartire da un turismo sostenibile e di prossimità è oggi più che mai necessario, e farlo portando lo spettacolo fuori dai convenzionali luoghi chiusi di appartenenza, riconsegnandolo alla natura è una modalità nuova di esplorazione che coinvolge un pubblico diverso e ampio. La rassegna si fa quindi promotrice del rilancio di quattro dei settori più penalizzati dalla pandemia – turismo, ristorazione, spettacolo ed eventi – riunendoli sotto un unico messaggio: ripensare il rapporto tra natura e arte per imparare a difenderla, ritrovando l’armonia e migliorando la qualità della vita.

L’organizzazione di Fienile Fluò è al lavoro per garantire la massima sicurezza e la possibilità di vivere al meglio l’estate sui colli. Grazie al contesto naturale e all’ambiente che lo circondano sarà possibile godersi gli eventi in ambienti aperti come l’anfiteatro naturale tra i calanchi, i sentieri panoramici sulle colline, i vigneti e i giardini su vari livelli, rispettando le norme di sicurezza richieste.

Fienile Fluò è un luogo magico, che prende il nome da un’antica pietra dalle singolari proprietà fosforescenti, capace di suggestionare artisti, scienziati e viaggiatori da tutta Europa. Oggi è un antico fienile restaurato immerso nella quiete dei colli bolognesi, tra calanchi e alberi secolari, che combina l’amore per l’arte e per la natura, la passione per i sapori autentici e per la condivisione con l’ospitalità. La location perfetta per Crexida/Anima Fluò, che dal 2008 produce qui i suoi spettacoli e lo anima con un’attività culturale aperta e varia, realizzando una fruizione innovativa e non convenzionale dell’arte. Utilizzando gli spazi aperti come teatro naturale, nel profondo rispetto degli elementi e dello scenario, sviluppa iniziative che valorizzano il patrimonio ambientale delle colline di Bologna: spettacoli di teatro e danza, concerti, rassegne di cinema, laboratori per bambini, corsi e workshop per adulti e bambini, escursioni e passeggiate racconto multisensoriali alla scoperta del territorio, pratiche di benessere e salute e molto altro.

Gli spettacoli, tutti site specific, traggono ispirazione dal luogo, con esso si fondono intrecciando drammaturgia e scenografia, alla ricerca di un’interazione continua con lo spettatore, al fine di realizzare un’esperienza immersiva di fusione con l’ambiente Lo spettatore viene accompagnato in un viaggio sensoriale che lo coinvolge in maniera partecipativa, rendendolo parte di un’opera unico messaggio, conoscere la natura per imparare a difenderla.