A CremonaFiere la cultura giapponese

Dopo il successo della scorsa edizione torna a CremonaFiere l’unico campionato internazionale di carpe giapponesi in programma il 20 e 21 maggio 2023.

Italian Koi Expo si svolgerà in contemporanea con Japan Show, l’esclusivo salone che offrirà al pubblico la possibilità di immergersi a 360° nella cultura giapponese: dal food al design, dall’artigianato alla cosmesi, passando per letteratura, studio della lingua, sport e intrattenimento.

Un’esposizione dedicata al mondo delle carpe giapponesi che vedrà la partecipazione di giudici internazionali ZNA per la premiazione e che in soli 10 giorni ha esaurito i posti a disposizione con 33 vasche già sold out con oltre 150 esemplari provenienti da tutto il territorio nazionale.

Italian Koi Expo nasce dalla sinergia tra CremonaFiere e IKA (Italian Koi Association), dopo il successo della prima edizione che ha visto carpe provenienti da Italia ed Europa ad oggi è già stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni che denota il forte interesse per questa speciale competizione oltre che per l’intera cultura giapponese.

Al concorso parteciperanno 16 varietà di carpe: Kohaku, Sanke, Showa, Bekko, Utsuri, Asagi, Sushui, Koromo, Goshiki, Kawarigoi, Hikarimuji, Hikarimoyo, Hikari-Utsuri, Tancho, Ginrin, Doitsu. A valutarle saranno giudici ZNA di fama internazionale: Ronald Stam (Olanda), Ruud Besems (Olanda), Rudi Van Den Broeck (Belgio) e Niko Bellens (Belgio).

Le premiazioni si svolgeranno Domenica 21 Maggio 2023 e, a seguito del verdetto stabilito dai giudici internazionali ZNA, verrà assegnato il premio di categoria e misura per la prima e seconda classificata di ognuna delle sette classi di lunghezza e delle sedici categorie ammesse, premi speciali “Best in Variety” assegnati alla koi più bella di ogni varietà e premi Champion: Baby, Young, Adult, Mature, Supreme, Grand e Jumbo Champion. Infine, IKA assegnerà il proprio premio a sorpresa. Main sponsor del Koi Show 2023 si riconferma Mountain Tree, azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di materiale filtrante ed accessori da laghetto.

A Italian Koi Expo, inoltre, non mancheranno presentazioni e convegni a cura di professionisti del mondo koi quali veterinari ed esperti del settore, blogger internazionali di Koi Question, come Tiebo Jacobs, e youtuber di caratura mondiale come Yvo De Wal.

“Dopo l’esperienza dello scorso anno, e visto il grande successo ed interesse del Japan Show, siamo felici di tornare con questo appuntamento dedicato alla cultura giapponese ed in particolare con l’evento internazionale unico in Italia dell’Italian Koi Expo. – dichiara Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere – Il mondo fieristico ha sempre bisogno di innovazione e grazie alle collaborazioni nascono proposte sempre più attrattive.”