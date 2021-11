Achille Baquet, il clarinetto della Reliance

Il 15 novembre 1885 a New Orleans, in Louisiana, nasce il clarinettista Achille Baquet.

Gli inizi con Jack Laine

Figlio di Theogene V. Baquet, leader della celebre Excelsior Brass Band e fratello minore di George Baquet, considerato uno dei più grandi fra i primi clarinettisti di New Orleans, Achille Baquet inizia la sua carriera musicale nella Reliance Brass Band del batterista Jack Laine. Prima di trasferirsi a New York nel 1915, Baquet fa parte stabile a New Orleans del clan dei dixielanders in cui si formò il primo nucleo dell’Original Dixieland Jazz Band di La Rocca e compagni.

A New York e ritorno

A New York tra la fine del 1918 e l’inizio del 1919 Achille Baquet registra alcuni dischi per la Okeh e la Gennett con l’Original New Orleans Jazz Band della quale facevano parte il cornettista Frank Christian, il trombonista Frank L’Hotak, il pianista Jimmy Durante e il batterista Arnold Loyacano. In Ja-Da la banda appare come una brutta copia dell’Original Dixieland Jazz Band e Baquet suona in uno stile piuttosto ibrido, a cavallo tra Larry Shields e Leon Rappolo. Nel maggio del 1920 Baquet registra Why Cry Blues per la Gennett con la jazz band di Jimmy Durante comprendente più o meno gli stessi musicisti. Tornato a New Orleans Baquet riprende a lavorare con gruppi locali. Muore il 20 novembre 1955.